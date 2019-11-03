黑色皮革壓紋好美！巴黎萊雅純色訂製唇膏柔霧款試色

之前我自己也有買、也很愛用的L'Oreal Paris純色訂製唇膏柔霧款，在四月又出了新色，認真覺得每一支都超美！這篇文章一共試了8色給大家看。

先說說這系列的包裝，黑色皮革壓紋好美好有質感，而且比較不會沾指紋（這位太太完全受不了東西沾指紋）。

雖然是開架唇膏，但是很有專櫃的質感。我覺得這系列雖然是霧面唇膏，但不會很乾，反而蠻柔順保濕的。

這次一次試了8支，老實說我原本很怕最近唇況不好，霧面唇膏會顯唇紋或是擦完有乾皮。結果竟然沒有，一次試完8個顏色，試到最後唇部狀況還是很不錯！

手部試色先送上

我覺得這系列的霧不會霧到太難駕馭，顏色也都蠻喜歡的，幾乎都是平常好搭配的。我最喜歡的三個顏色是： #233強勢表態、#300微醺耳語、#304曖昧連載中



#233強勢表態 -

有點類似磚紅色，我覺得超美！這個顏色人人都適合，淡妝時可以薄擦，氣色和氣勢都直接加分。



#300微醺耳語 -

這是一開始收到兩個禮拜我最常擦的，也是我一見鐘情的顏色！雖然是偏正紅色，但帶一點點橘所以完全不老氣，反而是很有活力的紅唇。



#304曖昧連載中 -

這隻一開始試在手上時我覺得還好，結果一擦上唇差點被它美死！帶點莫蘭迪的粉霧玫瑰色，超級美！也有點像是前陣子爆紅的泰奶色調，我覺得擦起來不會太浮誇，很適合日常妝容。



#220第N次初戀 -

這隻有點珊瑚色的感覺，我覺得蠻不挑膚色的，大家擦都會美！



#242恣意妄行 -

我覺得這隻也是那種帶一點太奶色調的玫瑰色，很美，我也很喜歡這隻，但為什麼沒有列入我的前三名呢？因為我本人膚色偏黃一點，我覺得這隻如果皮膚白的人擦起來一定更好看！



#286無所畏懼 -

這隻簡單來講就是跟色號名稱一樣，無論你是什麼風格哪種膚色，就無所畏懼地擦上吧！百搭色，淡妝擦也可以。



#298男友視角 -

好的，男友視角就是比較性感比較辣一點沒錯，我覺得這色蠻顯白的，無論是穿得帥一點或是正式都可以！



#302吻痕印記 -

這就是現在超流行的南瓜色唇膏，原本以為會很難駕馭，或是我長這樣（哪樣？）擦起來會髒髒濁濁的，沒想到比想像中好看超多！我覺得這是難得一款我覺得亞洲女生擦起來也會很美的南瓜色，不是很死的橘色，帶一點棕色調（？）或是磚色，我覺得是目前我看過最好駕馭的南瓜色唇膏！

以上就是這次的試色單元啦！最後不得不提一下，因為我接睫毛接了好幾年了，所以這幾年來都沒在畫眼線，一直到這幾個月睫毛掉的太嚴重我才暫停，剛好這次一起收到這隻L'Oreal Paris 24H抗暈零失手眼線液，真的很好用啦！好幾年沒畫眼線的我竟然第一次畫就成功（原本抱持的要多練習幾次的心態嗯嗯）上週末去路跑我就是用這隻，結果跑完回家發現竟然沒暈開，推一個！

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Tong

（完整文章請看VOGUE.com）



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