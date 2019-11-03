fb ig video ETtoday search mobile

黑色皮革壓紋好美！巴黎萊雅純色訂製唇膏柔霧款試色

> >

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

之前我自己也有買、也很愛用的L'Oreal Paris純色訂製唇膏柔霧款，在四月又出了新色，認真覺得每一支都超美！這篇文章一共試了8色給大家看。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

先說說這系列的包裝，黑色皮革壓紋好美好有質感，而且比較不會沾指紋（這位太太完全受不了東西沾指紋）。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雖然是開架唇膏，但是很有專櫃的質感。我覺得這系列雖然是霧面唇膏，但不會很乾，反而蠻柔順保濕的。

這次一次試了8支，老實說我原本很怕最近唇況不好，霧面唇膏會顯唇紋或是擦完有乾皮。結果竟然沒有，一次試完8個顏色，試到最後唇部狀況還是很不錯！

手部試色先送上

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

我覺得這系列的霧不會霧到太難駕馭，顏色也都蠻喜歡的，幾乎都是平常好搭配的。我最喜歡的三個顏色是： #233強勢表態、#300微醺耳語、#304曖昧連載中

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
#233強勢表態 -
有點類似磚紅色，我覺得超美！這個顏色人人都適合，淡妝時可以薄擦，氣色和氣勢都直接加分。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
#300微醺耳語 -
這是一開始收到兩個禮拜我最常擦的，也是我一見鐘情的顏色！雖然是偏正紅色，但帶一點點橘所以完全不老氣，反而是很有活力的紅唇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
#304曖昧連載中 -
這隻一開始試在手上時我覺得還好，結果一擦上唇差點被它美死！帶點莫蘭迪的粉霧玫瑰色，超級美！也有點像是前陣子爆紅的泰奶色調，我覺得擦起來不會太浮誇，很適合日常妝容。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
#220第N次初戀 -
這隻有點珊瑚色的感覺，我覺得蠻不挑膚色的，大家擦都會美！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
#242恣意妄行 -
我覺得這隻也是那種帶一點太奶色調的玫瑰色，很美，我也很喜歡這隻，但為什麼沒有列入我的前三名呢？因為我本人膚色偏黃一點，我覺得這隻如果皮膚白的人擦起來一定更好看！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
#286無所畏懼 -
這隻簡單來講就是跟色號名稱一樣，無論你是什麼風格哪種膚色，就無所畏懼地擦上吧！百搭色，淡妝擦也可以。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
#298男友視角 -
好的，男友視角就是比較性感比較辣一點沒錯，我覺得這色蠻顯白的，無論是穿得帥一點或是正式都可以！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
#302吻痕印記 -
這就是現在超流行的南瓜色唇膏，原本以為會很難駕馭，或是我長這樣（哪樣？）擦起來會髒髒濁濁的，沒想到比想像中好看超多！我覺得這是難得一款我覺得亞洲女生擦起來也會很美的南瓜色，不是很死的橘色，帶一點棕色調（？）或是磚色，我覺得是目前我看過最好駕馭的南瓜色唇膏！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

以上就是這次的試色單元啦！最後不得不提一下，因為我接睫毛接了好幾年了，所以這幾年來都沒在畫眼線，一直到這幾個月睫毛掉的太嚴重我才暫停，剛好這次一起收到這隻L'Oreal Paris 24H抗暈零失手眼線液，真的很好用啦！好幾年沒畫眼線的我竟然第一次畫就成功（原本抱持的要多練習幾次的心態嗯嗯）上週末去路跑我就是用這隻，結果跑完回家發現竟然沒暈開，推一個！

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Tong

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀
【美妝】A'PIEU #RD03是熊抱哥的顏色! + YSL奢華緞面漆光唇釉#401、#412，共6色實擦
Maybelline媚比琳讓人美哭的魔幻金屬霧光唇膏 | 完整試色
開架PART 1: 8支MLBB乾燥玫瑰色唇彩試色分享
秋冬必備不敗玫瑰色 Ft. YSL 407 網紅駕到！！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

L’Oreal, 純色訂製唇膏, 黑色皮革壓紋, 霧面, 試色, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到

面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

舊鞋不要丟　植物先生把Nike球鞋變成超美水族箱　

舊鞋不要丟　植物先生把Nike球鞋變成超美水族箱　

小圓包默默在流行！6大精品品牌圓型包盤點，這麼可愛太犯規 愛黛兒半年甩肉20公斤！超狂「激瘦飲食法」紅酒、咖啡照樣喝 2019 Q3全球熱門品牌排行榜　Off-White重返第一名，巴黎世家超越Gucci　 每天做「臀橋式」4動作兩周練出翹臀水蛇腰　進階版不無聊、還能消除痠痛 Jennie穿什麼都好看！向「人間香奈兒」學如何抓住歐爸的心 最容易舊情復燃的4大星座　雙魚表示是真愛、水瓶完全看心情 史努比控快揪情人一起戴！有腳印的對戒、拼圖項鍊超夢幻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面