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美到極致！11支滿滿少女感的「玫瑰豆沙色」唇膏等著你收藏

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唇彩大紅的這幾年，豆沙色很常被提起，不過豆沙色也有分，以前媽媽那個年代的豆沙色調，其實不是現在女孩在瘋的豆沙色。現在當紅的豆沙色更準確一點講是玫瑰豆沙，調入玫瑰粉嫩感的豆沙，比起傳統豆沙擦起來更紅潤有氣色，同時對黃皮也很友善，以下幾款是V編幫大家收集到的「玫瑰豆沙」經典+新品，各種唇部和手部試色，小心看、說不定看完又被推坑。

香奈兒CHANEL 超炫耀的唇膏金燦版#807非凡 3.5g／$1,380

身為聖誕彩妝的一員，金燦版唇膏以奢華的金邊設計誘惑粉絲收藏，主打色#807是非常美的玫瑰豆沙色調，飽滿質地一抹誘人，讓雙唇瞬間化身嬌豔欲滴的水蜜桃果凍。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

<小紅書網友@魷魚魷魚的示範>
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

BOBBI BROWN 金緻水光唇膏 #Claret、#Trailblazer、#Bold Honey／NT$1,200 

品牌最受歡迎的金緻家族唇膏再添生力軍，奢華細長的金色菸管包裝，轉出來是如潤唇膏一般的滋潤膏體，裡面添加玻尿酸、維他命E、植物萃取等活性成分，可一抹即撫平唇紋，以下是三款必收的玫瑰豆沙色調。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#Claret這個色號雖然之前黑管裡也有，但水光唇膏的#Claret更淺，同時又調入黃皮顯白的豆沙感，韓國搶先上市，已經在IG、小紅書上造成話題，預計第一波缺貨色號就是它。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#Trailblazer是每個系列一定會有的百搭玫瑰色，比起Claret更能校正偏黃肌，不挑年齡不挑風格，任何妝容都可搭不怕出錯。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#Bold Honey是最有秋冬氛圍的豆沙色調，乍看很土，但抹在嘴巴上就是知性氣質，這支已可預估會像BB其他黑馬色，看起來可怕，但女孩一擦上嘴絕對會帶它回家。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香奈兒 CHANEL 超炫耀柔霧水唇露#804 Mauvy Nude.／NT$1,280

今年秋冬小香的重量唇彩新品，如水般清透的質地、延展性佳，抹到嘴上立馬變成很有氣質的柔霧妝感，#804跟#806都相當火紅，但#804更像之前秒殺的#140，連安海瑟威Anne Hathaway也在出席活動時，擦上這支神仙美色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

PONY EFFECT 渲霧奶油唇膏 #006紅糖奶油3.5g／NT$790

PONY大神為秋冬研發的重量級新品，保濕奶油般的膏體，上唇咕溜不卡卡、不起屑，滑經之處必立即顯色，時髦的漸層霧光管身、高級磁吸式開蓋設計，絕對是外貌與實力兼具的必收單品，#006是亞洲女孩最愛的玫瑰豆沙色調，是款誰擦誰氣質的百搭色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

PONY EFFECT暖霧水煙唇釉#08乾燥玫瑰BURN IT 3.5g／NT$790

結合唇露持色、唇膏滋潤的優點，調出不黏膩、不顯唇紋的水煙霧感質地，當唇釉接觸唇瓣時能瞬間綻放色彩，彷彿有一層輕盈的水煙，舒適柔和帶保濕水氣服貼於雙唇。#08是目前上市銷售最好的色調，可以盡顯唇肉的粉嫩，又不會過於沒氣色！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雅詩蘭黛 Estee Lauder 絕對慾望奢華潤唇膏#420 玫瑰荔枝／NT$1200

據櫃上人員透露，只要試擦過這支唇膏，很少有人沒帶它回家，蟬聯5年拿下雅詩蘭黛熱賣第一的冠軍色，柔和玫瑰調入溫柔豆沙，是款人人都可擦的國民唇膏，超模Karlie Kloss、劉雯都愛不釋手，小紅書更叫它做"大表姊唇膏"。另外，這款唇膏的質地也獲得網友讚賞，獨家「玻尿酸膠囊科技」將分子化為玻尿酸微珠包裹其中，上色瞬間即可將唇膏色澤釋均勻釋放雙唇表面，如乳霜般服貼好上色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

人氣Icon許路兒也稱讚過這支唇膏，很襯膚，質地像乳霜般滑順，搭不同風格的造型都Match，如果包包裡面只能放一支唇彩就會是雅詩蘭黛絕對慾望奢華潤唇膏#420。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOM FORD 設計師絲絨霧光唇膏#26／NT$1,800

細長的唇膏管身，是TOM FORD首次將高保養精油添加在霧面唇膏中，三大頂級保養精油：玫瑰果油、紫百香果籽油、洋甘菊精油，能擦上雙唇不僅不乾，還透出誘人的光澤度，#26是韓國的主打色，將豆沙色彩與光澤融入粉玫瑰中，打造出活潑又不施氣勢的女王氣場。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NARS 絕對經典唇膏 #BANNED RED（柔緞）／NT$ 950

#BANNED RED一開始並不是大家在討論的熱點，直到被小紅書網友挖掘，封作日雜Model嘴上的那種氣質玫瑰豆沙，立刻點燃火苗，登上全球熱賣排行榜，今年耶誕節，NARS將之收入熱賣色的迷你唇膏組合，女孩趁這個機會收非常划算。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

< NARS狂歡派對迷你經典唇膏組，NT$1,450／組 >

台北新光三越A8／台北新光三越南西／桃園新光三越站前／台南新光三越西門／高雄左營新光三越／大魯閣草衙道 獨家販售。

今年周年慶NARS集結4支全球熱賣色號，迷你版限量尺寸重現江湖。添加辣木籽精華油與百香果籽精油，一抹瞬間滋潤雙唇，持久顯色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

YSL奢華緞面柔霧唇膏（小銀條）#112／NT$1,350

繼「小金條」之後，YSL在秋冬推出柔霧版的「小銀條」，抹過的人一定對這款質地印象深刻，唇膏本身有彈性，會ㄉㄨㄢ、ㄉㄨㄢ一般在唇上滑走，品牌透露這系列是當做護唇膏在設計，因此雖然霧但非常滋潤，乾皮嘴也能安心駕馭。#112是目前賣最好的色調，玫瑰豆沙色調一抹就能提亮好氣色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Giorgio Armani 奢華訂製柔霧唇膏#500／NT $1250

網路暱稱小紅帽，使用獨家「複合保濕精華油」造就的乳霜質地絲滑不乾澀，Giorgio Armani 國際彩妝總監 Linda Contello 表示：「這支唇膏我可在上台數小時前幫模特兒上妝，而模特兒卻不需跟我要護唇膏！」#500是經典蜜桃色調，值得收藏百擦不膩。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

迪奧DIOR癮誘超模巨星唇膏＃667 Pink Meter 蜜桃豆沙粉／NT$1,300

蘊含70%潤唇油，一抹滑順極致潤澤，創造出令人上癮的舒適感受，是迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips獻給所有女性，能隨心駕馭的友善唇彩，塗上#667能讓嘴唇視覺感立刻嫩上一倍，彷彿是飽滿水份的水蜜桃。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

溫柔栗子奶茶、時髦泰式奶茶、甜美玫瑰奶茶....買不膩的美色！2019秋季10支話題【奶茶色唇彩】盤點。

MAC亞洲最暢銷的10支口紅全剖析，「楓葉紅#Chili、土色唇膏#TAUPE和#MOCHA、乳霜乾燥玫瑰#BRICKOLA」

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

玫瑰豆沙, 唇膏, 香奈兒, BOBBIBROWN, PONYEFFECT, NARS, VogueTaiwan
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