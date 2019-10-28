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試・開箱／少女心爆棚「雪寶包」開搶！《冰雪奇緣2》聯名系列一次看

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▲KIPLING 《冰雪奇緣2 Frozen》聯名系列開箱給你看，最萌雪寶背包必須收。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

迪士尼電影《冰雪奇緣2 Frozen》即將在11月上檔，這股熱潮也重新襲來，比利時時尚品牌KIPLING攜手推出限定系列，不僅真實還原電影情節，更注入了絲絨、緞面迎接秋冬，共21隻包包的超可愛細節現在帶你一次看！

▲KIPLING 。（圖／品牌提供）

▲KIPLING。（圖／記者鮑璿安攝）

▲KIPLING。（圖／記者鮑璿安攝）

▲KIPLING。（圖／記者鮑璿安攝）

▲ KIPLING《冰雪奇缘2》限定包，針對劇情推出6款設計。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

 KIPLING《冰雪奇缘2》限定系列一共有6款設計、21隻冰雪包款，包含背包，手提包，斜背包，配件收納包和可作收藏的鑰匙圈，為了迎合秋冬氛圍，也為單品注入了絲絨、緞面、燈芯絨等舒適材質，針對電影情節繼續圍繞艾莎、安娜兩姐妹，艾莎系列以低調的寂靜黑的包身印上冰晶圖樣，運用黑色緞面與黑絲絨刺繡拼接，完美詮釋女王般的高貴不凡。 安娜系列選用羔羊毛與燈芯絨材質拼接設計，印著繽紛花朵的焦糖楓紅色包身，光是外觀就十分活潑鮮艷。

▲KIPLING 。（圖／品牌提供）

▲KIPLING。（圖／記者鮑璿安攝）

▲KIPLING 。（圖／品牌提供）

▲（依序）艾莎斜後背兩用包，NT$3,580；安娜多夾層斜背包，NT$4,380。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

打開包體內襯，細節處印有品牌Logo與冰雪奇緣的聯名標誌，豐富夾層提供放置物品，再也不怕找不到小東西，同時，每一款的拉鏈吊飾也都不同，有經典小猴子或是本次代表冰雪奇緣的安娜公主以及雪花造型。

▲KIPLING 。（圖／品牌提供）

▲KIPLING 。（圖／品牌提供）

▲KIPLING。（圖／記者鮑璿安攝）

▲雪寶菱格壓紋包NT$4,780；極光手提後背包NT$3,980；吊飾NT$780。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

電影的吉祥物雪寶當然不能少，以經典尼龍及毛圈，描繪雪寶外型，菱格壓紋上以彩色毛圈織出雪寶臉龐，橘色胡蘿蔔鼻與品牌經典橘色小猴相呼應。冰雪世界系列搭配紫色、藍色、水藍色，交織出極光般絢彩斑斕的魔法森林，運用四處紛飛的雪花，襯出故事主人翁相依的倒影。在周邊商品部分，也有限定款精美吊飾「魔法雪花」、「安娜公主」、「馴鹿小斯」、「艾莎剪影」掛上包包，豐富每天的日常造型。

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關鍵字：

KIPLING, 冰雪奇緣2, 雪寶, 安娜, 艾莎, 迪士尼
fashion.net

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