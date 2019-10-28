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LVMH砸145億美元買Tiffany？　「低估價值回絕」

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▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany小藍盒中裝的鑽戒是女性的夢幻逸品。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

旗下擁有LV（路易威登，Louis Vuitton）、寶格麗（BVLGARI）的法國精品龍頭集團LVMH，傳出為擴展在美國市場的佔有率，有意收購美國珠寶品牌Tiffany & Co.，提出145億美元的收購金額，Tiffany未即刻做出回應，但根據業界人士評估，預料Tiffany會回絕這項報價，認為低估了公司價值。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany近日才發表第一個男性珠寶系列。

創立於1837年的Tiffany，樹立了珠寶界許多典範，包括1851年成為首間制訂美國925純銀標準的公司、1886年推出經典的六爪鑲嵌鑽戒Tiffany Setting等，創辦人Charles Lewis Tiffany選知更鳥藍為Blue Book的封面顏色，匯集Tiffany年度精美珠寶的Blue Book最初以郵購形式發送，也讓這個獨特色調逐步加深人們對品牌的連結度，Tiffany Blue小藍盒成為全球女性的夢幻逸品。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲位於紐約第五大道旗艦店的Blue Box Café。

擴展時尚版圖不停歇的LVMH，8年前收購義大利百年珠寶品牌寶格麗（BVLGARI），挹注的資源有目共睹；近期又將眼光放在美國品牌Tiffany，提出LVMH史上最大手筆的收購金額，Tiffany聘請專家審視這項提案，據悉認為LVMH低估，回絕這項交易案，但日後會如何發展，仍深受關注。

關鍵字：

LVMH, Tiffany
fashion.net

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