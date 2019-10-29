HOT・Stuff／GUCCI小圓包變「後背包」　為葛麗絲凱莉設計的優雅花重回浪頭

▲GUCCI重新推出Flora印花系列，將經典與現代潮流再度融合，讓潮爆風格變優雅。（圖／翻攝官網）



記者張妤瑄／台北報導

時尚會循環，經典與現代交織後，成就更完美的現代流行。穩坐精品潮流霸住地位的GUCCI（古馳），最近就給出很好的範例，讓經典的Flora花卉重新問世，結合先前賣翻天的復古Ophidia系列包款，將過去為摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）設計的印花，重新推到浪尖上。

▲Ophidia系列Flora經典花卉圖騰中型托特包，售價NT$62,400元。（圖／品牌提供）



GUCCI GG Flora系列，此次圍繞在Ophidia系列包款展開，Flora花卉圖騰，配上GG Logo帆布與經典的紅綠織帶，復古又優雅，讓過去幾季熱賣的Ophidia系列包款，有了嶄新的模樣。其中，今年大勢「小圓包」更變成後背款，小巧玲瓏的模樣，雙肩揹在背上，或者單肩放在身後，可以潮，也能可愛，讓人一看就生火。

▲Ophidia系列Flora經典花卉圖騰迷你後背包，售價NT$33,800元。（圖／品牌提供、翻攝官網）



Flora重回浪尖其實有跡可循，GUCCI創意總監Alessandro Michele，自上任以來，不斷將諸多動物如老虎、貓、蜜蜂等放上設計，打造屬於他的魔幻GUCCI Garden，也藉由動物們的魔性魅力吸粉。如今，將1966年由繪圖家Vittorio Accornero de Testa為葛麗絲凱莉設計的花卉Flora重新搬上檯面，也算是回到GUCCi Garden起點與初心。

▲1966年，為葛麗絲凱麗而生的Flora印花。（圖／品牌提供）



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Flora印花也許你不知道它的名字，但它早就是GUCCI歷史中不能抹滅的一環，牽牛花、姬百合、冬青、百日菊等植物，配上蜻蜓、蝴蝶、甲蟲等，創作出一幅生機盎然又優雅的圖騰。除了Ophidia系列包款外，漁夫帽、棒球帽也是本季必Buy，一戴上造型效果十足，回頭率肯定直直衝高。

▲漁夫帽、棒球帽也是Flora系列讓人很生火的單品。（圖／翻攝官網）



▲迷你肩背包，售價NT$52,800元。（圖／品牌提供）



▲小號肩背包，售價NT$52,800元。（圖／品牌提供）



▲迷你肩背包，售價NT$32,900元。（圖／品牌提供）



▲長夾，售價NT$25,600元。（圖／品牌提供）



▲後背包，售價NT$58,700元。（圖／品牌提供）



▲腰包，售價NT$37,200元。（圖／品牌提供）