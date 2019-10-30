《雙層公寓》東京篇三位女孩超有魅力！IG追蹤起來學習不同風格的日妞穿搭

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@foxco_kaori、@harukaoffi、@risako_tanabe

日本戀愛實境節目《雙層公寓》2019-2020東京篇播出之後掀起一波觀看熱潮，這季的女成員們渡邉香織、奧山春花與田辺莉咲子從第一集一出場就吸引住大家的眼球，每個都非常漂亮，各有各的氣質，就連女孩們也都紛紛成為小粉絲，今天就來一窺她們的個人IG，看看3人私下平常都是如何穿搭！

＃渡邊香織 @foxco_kaori

渡邊香織可以說是這季《雙層公寓》中的零負評女神，俐落短髮、濃濃的眉毛，身為時尚插畫家，渾身都散發出個性與氣質。

渡邊香織走的是清新日系女孩結合潮流的風格，雖然已經28歲了卻完全看不出來！正式場合會把頭髮往後梳，穿上小洋裝也能在可愛中展現性感。

平時的她還是以舒適的服裝為主，可以發現她也是個球鞋控！擁有不少Nike 的潮流鞋款，簡單營造小男孩風格，與她的短髮也很搭。

One Piece洋裝也是渡邊香織的愛，是出門踏青、去文青餐廳吃飯的最佳裝扮。

在 Instagram 查看這則貼文 foxco | 渡邉香織（@foxco_kaori）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 13 日 下午 10:42 張貼

＃奧山春花 @harukaoffi

奧山春花則是非常有個性、有話直說的女孩，長的無可挑剔，少女的外貌卻擁有大叔的靈魂，在本季中扮演很有成熟思想的角色，隨著公寓中大家關係的發展，也默默收服了越來越多粉絲。

追蹤春花的IG可以發現她非常喜歡戴帽子，頭髮不會特別整理，戴上不同的畫家帽、偵探帽、鴨舌帽，也能有很多變化。

但是春花平常的裝扮就比較低調，但是因為本身身材就很好，所以穿甚麼也都適合，平時最常看到春花穿的就是緊身牛仔褲，搭配靴款或是平底鞋，上衣也都是素素的。

劇中也有透漏春花非常熱中打高爾夫球，跟平常比起來，粉絲們反而非常喜春花穿著高爾夫球裝扮，每一套都很可愛呢～

在 Instagram 查看這則貼文 Haruka Okuyama（@harukaoffi）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 29 日 下午 8:52 張貼

＃田辺 莉咲子 @risako_tanabe

身材比較嬌小的莉咲子是個笑起來非常可愛的女孩，身為健身教練，身材好得沒話說，熱愛跑酷運動，運動細胞相當好，也是當中年紀最小的妹妹。

她很喜歡穿著顏色鮮豔的服裝，除了平常為了方便活動穿的運動服之外，其實只要有外出約會、活動，莉咲子的穿著還是相當有女人味，展現成熟感。

莉咲子最喜歡的就是「寬褲」穿搭，並且在褲子中悄悄穿上一雙厚底鞋，增高效果很好。

吊帶系列也非常符合她可愛的個性，有次和《雙層公寓》中的男生約會時也是穿下圖右邊那套，還被對方稱讚「和平常不一樣」、「很有女人味」。

在 Instagram 查看這則貼文 田辺 莉咲子（@risako_tanabe）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 25 日 上午 2:18 張貼

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