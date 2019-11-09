全台最大日本手作市集12月快閃華山　超過200個品牌讓你逛到失心瘋

今年12月，全台最大的日本手作市集《Creema Craft Party 2019 in 台灣》將出現在台北華山文創園區，為期三天的快閃市集，由亞洲最大的日本手作設計購物平台Creema和聯合數位文創攜手打造，全場共計帶來超過萬件精緻飾品、個性皮件、可愛小物、生活雜貨等琳瑯滿目的創意小物！

旗下共有15萬名優質創作人的Creema，本次為舉辦《Creema Craft Party 2019 in 台灣》特別精選超過200個品牌，並邀請到破紀錄的150位日本創作人來台設攤；另外，現場還有54位來自台港的品牌創作人，將一同帶來超可愛的手作小物。

主辦單位更推出「Life in Bag限量絹印套票」（NT$350），除了能兌換一只限定帆布包，還含有一次絹印體驗活動，絕對是熱愛手感溫度的手作迷們，今年不能錯過的最強冬季手作祭典。

現場還有「手作工坊」，讓有興趣的民眾可以動手玩創意，實際體驗手作DIY的樂趣，包括《手捏花（つまみ細工）飾品》、《敲字體驗/皮件DIY》、《浮游花（植物標本）＆圓珠筆製作》、《袖珍模型奶油水果麵包胸針》、《施華洛世奇＆棉珍珠飾品製作（耳環／夾式耳環／戒指）》等多位創作人，都將現場面對面教學，引導大家親手完成專屬自己的作品，讓創作變得容易又好上手。

此外，適逢日本新年號「令和」元年，現場更特別規劃「令和主題限定商品」專區，每位創作人將以「令和」的內在意涵—文化在人們的美麗心靈相互靠近之際，得以誕生與滋長—為靈感，設計出1件限定商品，並僅於主題限定商品專區獨賣。

《Creema Craft Party 2019 in 台灣》

日期：2019年12月6日（五）至2019年12月8日（日）

時間：12月6日(五) 11:00~ 20:00（19:00停止入場）、12月7日(六)12月8日(日) 11:00~ 19:00（18:00停止入場）

地點：華山文化創意產業園區 東2四連棟（ABCD館）

票價：預售票NT$150、Life in Bag絹印套票NT$350、全票NT$200、愛心票NT$100

※編輯：Silvia Sun, Chen-Chen Wang | 來源：聯合數位文創 |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

免費入場！從 Karl Lagerfeld 到艾菲爾鐵塔 130 週年紀念，今秋巴黎 7 大不可錯過特展



HOT SPOT／台中、彰化、嘉義、高雄【風格文具店】六選，文具迷剁手警告！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。