她是時尚界最愛的繆思！莉莉蘿絲50套香奈兒完美詮釋現代公主風

莉莉蘿絲（Lily-Rose Depp）註定要成為時尚巨星。這位星二代（媽媽是法國歌手凡妮莎巴哈迪 Vanessa Paradis，爸爸則是美國演員強尼戴普 Johnny Depp）在 15 歲時就於凱文史密斯（Kevin Smith）的 2014 年恐怖喜劇《人形海象 Tusk》中獻出銀幕處女作。

2015 年，她更被已逝的卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）欽定成為新一代 Chanel 品牌大使，是該品牌有史以來最年輕的全球廣告主角之一。

她的紅毯首作則是在 Chanel 工坊系列的 2015 年紐約秀上和媽媽共同上陣（巴哈迪 Paradis 本身就是 Chanel 的長期繆思）。莉莉蘿絲穿了一件裝飾繁複的小可愛上衣及同款膝下裙，融合了巴黎式灑脫及美式華麗風格。

從那之後，莉莉蘿絲就上遍無數時尚廣告、演出法語及英語電影、並逐漸練出越來越完美的紅毯功力：巧妙混搭性感剪裁、雞尾酒禮服及高端運動裝。其中亮點？她的各屆 Met Gala 造型（全數為 Chanel），從紫紅晚禮服、露背花呢裙到最近一次帶有金鍊墜飾的復古設計，風格非常多元。

今年，20 歲的莉莉蘿絲接下大衛米奇歐（David Michôd）莎士比亞史詩巨作《國王 The King》中之凱瑟琳（Catherine of Valois）一角，並將時尚指數拉到新層次。在該片威尼斯影展首映會上，她用一件淡紫色真絲雪紡禮服驚豔全場，並與同劇演員（及緋聞男友）提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）同框合照。

影展中其他拍照場合她則換穿過無肩帶花呢迷你裙，以及哥德風花卉元素。到了倫敦首映會時，莉莉蘿絲則是全球第一位穿上 Chanel 2020 秀上款的女星。

隨著該片的宣傳活動持續進行，Vogue 整理出莉莉蘿絲戴普至今最時尚的幾個造型。

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※文字：Radhika Seth | 編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

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