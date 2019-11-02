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年度最討喜情侶！瓦昆菲尼克斯和魯妮瑪拉的相戀過程怪得超可愛

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由Joaquin Phoenix瓦昆菲尼克斯主演的《小丑Joker》勢如破竹！日前在威尼斯影展瓦昆以此片拿下最高榮譽的金獅獎後，在多倫多影展再下一城，獲頒演員成就獎，他在台上除了感謝已故的哥哥River Phoenix 瑞凡菲尼克斯，得獎感言最後特別提到在台下見證榮耀的未婚妻魯妮瑪拉，「永遠愛妳！」。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

現與未婚妻魯妮瑪拉Rooney Mara同住的瓦昆菲尼克斯Joaquin Phoenix，談到兩人因拍攝《雲端情人Her》相識，並在由導演Garth Davis加斯戴維斯所執導的《抹大拉的馬利亞Mary Magdalene》中再度合作，坦言自己認為這些角色安排簡直就是命中注定！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

有趣的是，當年拍攝《雲端情人》時，瓦昆菲尼克斯Joaquin Phoenix還曾以為魯妮瑪拉Rooney Mara對自己看不上眼而鮮少有互動，後來才知道，原來當時的魯妮也對自己有好感，只是因為害羞而保持距離！「她是唯一讓我認真上網做過功課的女生，」他說「那時我們只是朋友，那種偶爾透過e-mail聯絡的朋友。我以前從來沒那樣上網搜尋過一個女生！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

他憶起魯妮有天晚上對他驚呼：「你知道自己有多少大好的演出機會嗎！」而他也答道：「真的，一直以來我都覺得自己好幸運，好多電影都讓我幾度懷疑自己能否再有突破，但很意外也很開心的是，在這次拍攝《小丑》的過程中又有不同於以往的表現方式！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

隨著《小丑》大紅，男主角瓦昆菲尼克斯Joaquin Phoenix的過去也一一被挖出，沒想到90年代時期他也拍攝過時尚品牌的形象廣告。這系列是1997 PRADA春夏男裝形象由Glen Luchford（現為 Gucci 御用攝影師）掌鏡，將瓦昆菲尼克斯Joaquin Phoenix內斂得怪咖氣質拍得超唯美且深沉。

※編輯：Travis Travie, Birdy | 來源：CNI |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

瓦昆菲尼克斯一舞入魂，《小丑》養成日記控訴社會冷暴力

《小丑Joker》一舞成名的階梯「Joker Stairs」如今成為紐約最熱門觀光景點

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

瓦昆菲尼克斯, JoaquinPhoenix, 魯妮瑪拉, RooneyMara, 小丑, Joker, VogueTaiwan
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