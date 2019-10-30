海倫米蘭演什麼像什麼！《凱薩琳大帝》幕後服裝設計造型曝光

如同其劇情，HBO 與 Sky 最新合拍的四集迷你影集《凱薩琳大帝 Catherine the Great》中之戲服也是史詩等級。光是為主角海倫米蘭（Helen Mirren）量身定制的造型就超過 60 套，畢竟她可是曾以伊莉莎白一世與二世等角色拿下奧斯卡、艾美與東尼獎，最會詮釋女帝的演員之一。

有些禮服一套就重達 15kg，包含底部裙撐、兩件襯裙、兩件馬甲以及外袍。手工繡上的金銀線幾乎佔去所有版面，每個造型皆從羅馬、威尼斯及米蘭找來最奢華的錦緞與天鵝絨等材質打造。重現這些耀眼華服的幕後功臣為戲服設計師 Maja Meschede（之前參與過《黑魔女：沉睡魔咒 Maleficent》及《浮華一世情 The Duchess》等電影製作）。

《凱薩琳大帝 Catherine the Great》（前名為《凱薩琳二世 Catherine II》）的故事充斥著醜聞、詭譎與權力。她最初是憑藉推翻丈夫彼得三世 Peter III 而掌權，進而成為俄國在位最長的女性君主（1762 到 1796 年）。後世認定她是重整俄國國力，並將其推上歐洲強權之一的關鍵，她在位的期間也被稱為「俄國的黃金年代」。「歷史中很多資料都記載她有性成癮，且愛人眾多，但事實並非如此，」Meschede 向 Vogue 表示。「我們想描繪出一位堅強女性；一位非常具智慧的女性。」

專業小秘訣

當創造戲服時，歷史正確度對 Meschede 來說有著崇高的重要性，她大量閱讀了凱薩琳二世 Catherine II、彼得三世 Peter III、及後者的阿姨和前任君主伊莉莎白一世 Elizabeth I 之傳記。但這也不表示不能運用些現代技巧讓服飾稍微容易穿戴。

「我們盡可能讓每件衣物越輕越好，」Meschede 說，「但當時的時尚就是如此繁複沈重。海倫 Helen 從未埋怨過。她還說：『這協助我保持儀態，就好像真的是凱薩琳一樣。」我們用了幾個小技巧 [來讓穿戴更容易一點]—底部馬甲帶有小拉鍊可讓海倫 Helen 自行穿脫。我們也活用安全別針、雙面膠及各式拉鍊。」

這部影集聚焦於凱薩琳 Catherine 的後半生，以及她與軍隊領袖波坦金 Grigory Potemkin （傑森克拉克 Jason Clarke 飾，前作有《禁入墳場 Pet Sematary》、《聖母峰 Everest》等）間萌生的愛意。在影集初期，Meschede 使用較柔軟的色彩組合，搭配珍珠與金飾強化凱薩琳 Catherine 較女性化的一面。但隨著劇情推演，女王的風格走向暗沈，反映出逐漸惡化的心理狀態。Meschede 解釋：「我們在色彩上下了很大功夫，想表現出她雖是一位成功君主，但同時"在生命中"也有許多哀愁。」





凱薩琳 Catherine 的複雜面貌

Meschede 有著艱鉅任務。除了為米蘭及克拉克設計造型外，還要考量其他主要角色：女侍從布魯斯女爵 Countess Bruce（吉娜麥基 Gina McKee 飾，前作有《內政保鑣 Bodyguard》、《新娘百分百 Notting Hill》等）加上各方軍隊（凱薩琳 Catherine 的皇家衛兵、普魯士、鄂圖曼、哥薩克及克里米亞韃靼等等）。雖然主要演員都有著量身定制的造型，Meschede 及她的團隊還是從義大利借了現成的戲服供大批臨時演員著用。

那 Meschede 最喜歡的場景？第一集中的變形舞會，這場真實歷史中也有記載的盛會是由彼得三世 Peter III 之阿姨及前任君主伊莉莎白一世 Elizabeth I 舉辦。賓客們被要求扮裝成另一性別參加。Meschede為米蘭設計了一套奢華男裝，並為其他男性演員打造了多件晚禮服與馬甲。

「歷史上 [這些朝臣] 非常認真對待宴會，」她說。「男士不僅是借穿他們妻子的服飾，因為這樣就不合身。他們會專程 （為這場舞會）訂製造型，並戴上假髮及化妝。拍這場戲那兩天我們玩得很開心。對男生來說，體驗馬甲是非常有趣的經驗。他們的反應都是：『可憐的女性，她們要如何終身都穿著這個？』」

對 Meschede 及米蘭來說，呈現出像凱薩琳這種歷史人物的複雜與人性是非常重要的。「凱薩琳大帝是史上最有權力的女性之一，」Meschede 作結道。「她帶領了有史以來最成功的一支軍隊。但同時，[她也是] 一位非常敏感的女性。我們想要帶出這柔弱的一面。」

※文字：Emily Zemler | 編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

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