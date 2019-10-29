裘莉五套禮服出席《黑魔女2》首映　粉紫蝴蝶裝亮相就秒殺鎂光燈

安潔莉娜裘莉近期忙於在全世界各地宣傳《黑魔女2》首映，在紅毯上的穿著更是讓人印象深刻，裘莉多次穿著了黑色禮服登場，如黑魔女般美麗冷酷，但也有換上白色、銀色甚至薰衣草紫色的服裝，美得令觀眾讚嘆裘莉的好衣品，果然是紅毯上的常勝軍，以下五套完全讓裘莉的美貌更升級，展現女神的強大氣場！

最近出席《黑魔女2》宣傳時，裘莉這一件保守中略帶性感的蕾絲禮服出自Alexander McQueen，搭配了鉚釘腰帶將腰身強調，就連髮箍裘莉也精心選擇了鉚釘款式，在優雅的黑色蕾絲洋裝中，將鉚釘的個性元素增添在整體造型中。

這套禮服讓裘莉被大讚宛如女神降臨，她穿著英國高訂品牌Ralph & Russo夢幻的披肩式銀白亮片綴飾薄紗禮服出席倫敦首映，裘莉常常選擇這個品牌的禮服出席各大紅毯與場合，這件銀白色禮服在肩膀上特別製做的披肩，上面縫製著銀色亮片，隨著走動讓裘莉整個人閃閃發光。

而安潔莉娜裘莉Angelina Jolie 特別以GIVENCHY Haute Couture 高訂系列中，這套粉紫色百摺蝴蝶結構上衣，搭配帥氣黑色窄管西裝褲，出席在電影 《黑魔女2 Maleficent – Mistress of Evil》於義大利羅馬首映場上驚艷亮相，難得看到裘莉穿著如此柔和的顏色，一出場秒殺了現場鎂光燈，更襯托了裘莉的溫柔氣質。

穿上黑色禮服的裘莉，根本就是黑魔女的真實版，充滿個性的帥氣，裘莉穿上Atelier Versace的訂製款禮服，在腰間抓皺帶出腰身，與雖然是黑色，但使用了亮片材質縫製，隱約散發出的光芒更加高雅，加上裘莉將頭髮隨性披在肩上，不戴過多飾品，用耳環點綴，簡單又落落大方。

裘莉對Ralph & Russo的喜愛從紅毯時的穿著就可看出，這次出席電影宣傳，光是Ralph & Russo就穿了兩次，這套銀白色的流蘇小禮服，是2019秋冬高級訂製服系列中的一套，銀色流蘇隨著裘莉走動搖曳，不難看出裘莉很常以同色調做為整體搭配，搭配這套服裝的飾品與高跟鞋，同樣也選擇了銀白色統一視覺和諧度。

而裘莉鍾愛的品牌Ralph & Russo這次也加入《黑魔女2 Maleficent – Mistress of Evil》的服裝設計，特別為黑魔女打造一套訂製禮服，並用禮服來展現出黑魔女的陰暗面，使用特殊的訂製技術將黑魔女的風格展現在真實世界，Ralph & Russo也運用雷射剪裁、塗料將強調效果。

※編輯：Sandy | 圖片：CNI,Getty Image |

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