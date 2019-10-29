ZARA「粉紅獨角獸後背包」好夢幻　還有巨型泰迪熊連大人都搶著要

之前造成爆動的ZARA豬豬包，原本是童裝的配件，因為太可愛而讓少女們瘋狂搶購，最近ZARA又默默出招，推出一樣也是粉嫩配色的獨角獸毛絨包，後背包的設計讓大人小孩背起來都更俏皮，好摸的材質整個當成家裡的玩具也很適合。

▲粉紅色毛絨獨角獸後背包 NT$ 990。



可愛的粉紅色獨角獸，頭上的角與翅膀則是用柔和的灰色呈現，閉著眼的模樣惹人憐愛，高30公分的高度不會太巨大，不讓小朋友背起來太負擔，也能因為夢幻的外型讓小朋友乖乖地帶著自己的包包出門。

▲泰迪熊包 NT$ 990、草泥馬繩包 NT$ 790。



除了獨角獸之外，ZARA童裝根本是挖寶區，最新還推出了泰迪熊包、草泥馬包包等，泰迪熊穿著黃色襯衫、戴著針織帽，有種英倫的氣息，不喜歡太過可愛甜美感的媽咪們，也可以考慮買泰迪熊包包，小男生也可以背，草泥馬包包則是採用繩子取代背帶，草泥馬還穿著粉色系的服裝，帶點異國的民族風。

▲米奇後背包 NT$ 1,190。



另外ZARA還有推出巨型包系列，特別與迪士尼合作，高達將近50公分，揹起來就像把米奇扛在肩上，掛在家中也非常搶眼，還有多色拼接的兔子包，將秋冬感的墨綠、深藍、磚紅橘用在兔子的絨毛上，視覺感更加豐富。

※編輯：Sandy | 圖片：ZARA |

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