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ZARA「粉紅獨角獸後背包」好夢幻　還有巨型泰迪熊連大人都搶著要

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之前造成爆動的ZARA豬豬包，原本是童裝的配件，因為太可愛而讓少女們瘋狂搶購，最近ZARA又默默出招，推出一樣也是粉嫩配色的獨角獸毛絨包，後背包的設計讓大人小孩背起來都更俏皮，好摸的材質整個當成家裡的玩具也很適合。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲粉紅色毛絨獨角獸後背包 NT$ 990。

可愛的粉紅色獨角獸，頭上的角與翅膀則是用柔和的灰色呈現，閉著眼的模樣惹人憐愛，高30公分的高度不會太巨大，不讓小朋友背起來太負擔，也能因為夢幻的外型讓小朋友乖乖地帶著自己的包包出門。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲泰迪熊包 NT$ 990、草泥馬繩包 NT$ 790。

除了獨角獸之外，ZARA童裝根本是挖寶區，最新還推出了泰迪熊包、草泥馬包包等，泰迪熊穿著黃色襯衫、戴著針織帽，有種英倫的氣息，不喜歡太過可愛甜美感的媽咪們，也可以考慮買泰迪熊包包，小男生也可以背，草泥馬包包則是採用繩子取代背帶，草泥馬還穿著粉色系的服裝，帶點異國的民族風。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲米奇後背包 NT$ 1,190。

另外ZARA還有推出巨型包系列，特別與迪士尼合作，高達將近50公分，揹起來就像把米奇扛在肩上，掛在家中也非常搶眼，還有多色拼接的兔子包，將秋冬感的墨綠、深藍、磚紅橘用在兔子的絨毛上，視覺感更加豐富。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sandy | 圖片：ZARA |

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

ZARA, 豬豬包, 迪士尼, 米奇, 聯名, 兔兔包, VogueTaiwan
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