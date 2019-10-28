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達珂塔強生「超低胸中空裝」性感不俗豔　川字肌、馬甲線優雅見客

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▲▼達珂塔強生（Dakota Johnson）。（圖／路透）

▲達珂塔強生近日出席紅毯時，大露火辣身材。（圖／路透）

記者張妤瑄／台北報導

「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）近日出席紅毯時，大露火辣身材，超低胸短版抹胸中空禮服一登場就讓人超驚豔，但出席紅毯卻又不會給人過度性感的俗艷風格，相當厲害。

達珂塔強生穿著的白色兩件式禮服，出自美國品牌Brandon Maxwell，該品牌最具特色的就是兩件式禮服的設計。達珂塔此次穿著的白色禮服，算是招牌，剪裁上當然很有心機，細肩帶的上半身為「激短版」，超低胸設計輕鬆露火辣爆乳，非常性感。

▲▼達珂塔強生（Dakota Johnson）。（圖／路透）

▲達珂塔強生選穿Brandon Maxwell的兩截式禮服。（圖／路透）

達珂塔此次穿著的禮服，下半身則是高腰設計，與上半身形成「中空裝」，腰腹處的川字肌、馬甲線通通現形，狀態超棒！簡簡單單就有紅毯女王的架勢。

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獲得達珂塔青睞的Brandon Maxwell，該品牌在2015年才正式問世，短短4年成績斐然，設計師更在今年（2019）一舉拿下有「時裝界奧斯卡獎」CFDA女裝設計師大獎，相當厲害。其實過去Brandon Maxwell是造型師，曾是女神卡卡（Lady Gaga）御用造型師，後來才自立門戶，創立同名品牌。

▲▼達珂塔強生（Dakota Johnson）。（圖／路透）

▲達珂塔強生穿Brandon Maxwell禮服，超低胸剪裁有爆乳效果，中空設計露出訓練有致的腰腹線條。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

格雷女, 達珂塔強生, Dakota Johnson, Brandon Maxwell, 時裝界奧斯卡, CFDA, 女神卡卡, 卡卡, Lady Gaga
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