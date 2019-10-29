布魯克林情史好精彩！大9歲新歡激似媽媽維多利亞，網虧「戀母情結」

貝克漢和維多利亞的長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）作為帥氣星二代，感情世界備受矚目，換愛速度更是令人瞠目結舌。布魯克林去年 12 月才牽著女友哈娜克羅斯（Hana Cross）公開戀情，交往 9 個月就傳出分手，之後相隔不到半個月，布魯克林就被目擊與前女友萊希潘泰拉（Lexy Panterra）在夜店玩親親，被不少網友大酸特酸一番。

如今才又再相隔一個月，布魯克林又傳出與模特兒菲比托倫斯（Phoebe Torrance）打得火熱，而且新歡居然還神似媽媽維多利亞（Victoria Beckham）！

▲（圖／SLAVEN VLASICGETTY IMAGES）



20 歲的布魯克林傳承爸媽的好基因，不僅長相帥氣，情史也很豐富。他曾和「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）情纏四年，甚至已經見過雙方父母，沒想到布魯克林卻在去年 4 月被拍到與 20 歲嫩模蕾西伍德（Lexi Wood）當街熱吻，疑似劈腿移情別戀，令外界大感驚訝。

不過蕾西並沒有抓牢布魯克林的心，布魯克林又傳出和「抖臀女王」萊希潘泰拉熱戀。萊希是知名舞蹈教練，在 IG 擁有 250 萬名追蹤者，很多明星都是她的學員。網友對於這段新戀情也不抱好感，狠酸布魯克林「根本是渣男」。

直到去年年底，布魯克林大方公開認愛超模哈娜克羅斯（Hana Cross），哈娜外型出色，有 173 公分高的姣好身材，還有如安潔莉娜裘莉般的性感厚唇。雖然哈娜成功打入貝克漢家庭，一度被認可是正牌女友，但 9 月兩人突然黯然分手，據說是因為哈娜終究不得貝克漢夫婦歡心。

▲（圖／RICKY VIGIL MGETTY IMAGES）



更精彩的是，據外媒《Us Weekly》報導，布魯克林才分手不到半個月，又被目擊和前女友萊希潘泰拉出現在倫敦夜店，不僅當眾激吻，兩人也一起親暱離場，當時網友們紛紛大罵：「就說千萬不要跟媽寶交往！」、「也太會玩了。」

沒想到跟前女友傳出復合才過一個月，布魯克林又爆出了新的緋聞對象，這次的新歡是 29 歲模特兒菲比托倫斯，據外媒《The Sun》報導，兩人在倫敦一間夜店被目擊甜蜜牽手，互動非常曖昧。消息來源也透露，「菲比不只有漂亮臉蛋，也非常有才華」，而且兩人交友圈很接近，已經認識一段時間。

引起網友討論的是，菲比無論是五官或神韻都激似維多利亞，某個角度根本就分不出誰是誰。甚至傳出菲比當初就是因神似維多利亞而在模特兒圈出道。

網友們也發現，布魯克林歷任女友的神韻，似乎都與維多利亞有幾分類似，也讓他再度被遭虧有「戀母情結」。

▲（圖／VICTOR BOYKOGETTY IMAGES）



布魯克林先前曾考上紐約帕森斯設計學院攝影系，讀了一年後就被爆出因為「想念家人」而退學回到英國，被諷刺是「媽寶」，現在又因為新歡再度貼上這個標籤，暫時他也已經將 IG 帳號設為非公開，看來想要自己好好靜一靜了～

文／柯夢波丹 圖／GETTY、IG@布魯克林、@PHOEBETORRANCE

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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