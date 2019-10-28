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在一起「最速配」4對星座！雙子＆水瓶相愛相殺、天蠍和雙魚意外互補

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編輯／Molly　圖／翻攝unsplah

有句話說「相愛容易，相處難」這真的是金句！有些人是日久生情，也有些人是一瞬間就一見鐘情，但兩個人真正邁入穩定關係，一起生活時，就不一定適合彼此，個性不合、思想相差太多，到最後甚至變成怨偶，所以比起愛情，兩人關係更重要的是「適合度」！而以下4對星座組合，性格、思想上都非常合拍，天生就很適合在一起，快來看看你和另一半有沒有上榜？！

▲最速配4對星座！天蠍雙魚意外互補。（圖／翻攝unsplash）

Top 4：牡羊座&獅子座

性情同樣都很熱情如火的牡羊座和獅子座非常容易產生火花、互相吸引，不論是生活上或或是感情上，霸氣又有自信的獅子和直率大方的牡羊都能為彼此帶來許多正能量。而雖然這兩個星座的性格都滿衝的，但好在他們的脾氣也都是來得快、去得也快的類型，所以可能10分鐘前還在互相大吼吵架，轉個頭他們已經和好準備一起去約會了。

▲最速配4對星座！天蠍雙魚意外互補。（圖／翻攝unsplash）

Top 3：金牛座&摩羯座

凡事都很謹慎又踏實的金牛座，不論遇到什麼事都很慢條斯理，但只要認定了某個人或事物，就會以堅忍不拔的精神，執著向前，絕不輕易放棄，而這樣性格正好和做事很實際、一步一腳印的摩羯座很合拍！這兩個星座湊到一起，不會有太多浪漫故事或高潮迭起的情節，他們走得是細水長流的情感和生活相處style，能一起慢慢往前走很久、很長的日子。

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▲最速配4對星座！天蠍雙魚意外互補。（圖／翻攝unsplash）

Top 2：雙子座＆水瓶座

雙子座和水瓶座剛好都是12星座中屬於頭腦靈活、反應靈敏的聰穎星座代表，且思想都活躍，都給人鬼靈精印象，所以這兩個星座的組合就像是「史密斯夫婦」般，彼此都能理解對方的思維，其他人聽起來不著邊際的話語對方也都一定聽得懂，互相接招也絕不漏拍，但有時也會忍不著來場「腦力大比拼」，兩人生活完全不無聊，是相愛相殺又很有默契的一對。

▲最速配4對星座！天蠍雙魚意外互補。（圖／翻攝unsplash）

Top 1：天蠍座&雙魚座
天蠍座和雙魚座乍看之下感覺不太搭嘎，像是八竿子打不著，但其實這2個星座是很好的互補組合。思想浪漫純真，又容易信賴別人的雙魚座，天生就是小可愛性格，在一向給人愛恨分明、心眼較多等印象的天蠍座面前，更會顯得特別呆萌，一剛一柔，雙魚可以包容天蠍的強硬個性，天蠍可幫雙魚思考實際面的問題，是彼此最好的陪伴對象。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 情侶, 在一起, 速配, 適合, 合拍
fashion.net

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