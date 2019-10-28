張國煒百億身價戴29,000元G-SHOCK　飛行錶耐衝擊、抗重力

▲張國煒戴G-SHOCK GRAVITYMASTER飛行錶亮相。（圖／星宇航空提供）

記者陳雅韻／台北報導

星宇航空董事長張國煒親自駕回星宇航空首架飛機、也是全台第一架A321neo機型，今上午11時20分抵達桃園國際機場，身穿橘色機師訓練服的張國煒步出機門接受英雄式的歡迎，他開心揮手致意，露出伴他飛行的近50小時的腕錶，不是數十萬元的瑞士飛行錶襯他的百億元身價，而是29,000元的G-SHOCK飛行錶GRAVITYMASTER！

▲G-SHOCK GRAVITYMASTER飛行錶具抗衝擊、抗重力與離心力。（圖／品牌提供）

G-SHOCK抗衝擊力設計眾所皆知，但張國煒選擇專為飛行員設計的GRAVITYMASTER，增加抗重力與離心力的設計，為世界首款同步搭載GPS與世界六局電波接收的腕錶，可自動接收大陸、北美、日本、英國、德國發射的標準時間訊號，無法接收電波標準訊號時，會自動切換接收GPS訊號並調整時間，提供太陽能電力系統；而實用功能如當前緯度顯示位於3時位置、第二時區位於8時位置。

▲張國煒所戴的款式型號是GPW-1000RG-1A，29,000元。（圖／品牌提供）

張國煒所戴的款式型號是GPW-1000RG-1A，錶殼、錶圈、錶冠、錶背及錶扣為復古玫瑰金色，錶帶的內側、秒針及4時鐘位置的按鈕均點綴紅色，恰好與他的橘色機師訓練服色調相呼應。