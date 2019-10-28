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南韓保養專家：「5重點」突破護膚瓶頸，只洗一次臉不夠！

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▲▼南韓首席美容師：5重點突破保養瓶頸 。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲乾冷氣候使然，南韓女生大多擁有令人稱羨好肌膚。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

編輯/ Lily

換上秋裝，那麼肌膚呢？換季保養也得仔細留意，免得乾燥脫皮來報到，除了基礎的日常保養需要留意，日前南韓美妝保養品牌雪花秀的保養專家Araceli Elchami，更在美國版《Harper’s Bazaar》分享5個關於肌膚建議，獻給肌膚卡關，最護膚無感的女生一點建議。

1.只洗一次臉絕對不夠

Araceli Elchami 口中的韓式護膚，其實非常注重「雙重清潔」，建議大家可先使用卸妝油去除彩妝、防曬霜等，接著使用富含泡沫的洗面乳清潔毛孔，幫助徹底清潔。如果妳趕時間，那麼可選擇「油水合一的」的卸妝產品，當然清潔步驟絕不可少。

▲▼南韓首席美容師：5重點突破保養瓶頸 。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲霜類保養在秋冬不可少。（圖／翻攝自Pinterset，以下同）

2.留意保養品使用順序

韓式保養其實非常注重步驟與手法，以正確順序使用是關鍵，從水類產品開始擦拭，接著使用乳液平衡肌膚狀態，最後再抗老濃縮精華液為肌膚打底。為了密封養分，別忘了在護膚的最後步驟使用霜狀產品，在肌膚表層形成保護屏障。

3.「營養輔助品」是下一個美肌趨勢

除了臉上抹的，Araceli Elchami也宣布南韓護膚下一個美膚趨勢是營養輔助品，像是韓方的蔘類萃取，又或是每天必備的維他命C、E等微量營養素都能幫助養顏。腸道健康肌膚保養非常重要，她強調「美麗的肌膚，始於內在煥發的光芒」。

▲▼南韓首席美容師：5重點突破保養瓶頸 。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲溫和去角質，幫助肌膚新陳代謝。

4.「去角質」視為正規保養

當保養遇到瓶頸，甚至塗抹什麼護膚品都看不見成效，或許該思考是不是很久沒有去角質了呢？她表示韓系手法的去角質是相當輕柔的，去除老廢角質是重點，因此韓系保養品牌推出許多去角質產品，從水狀、粉狀到精華應有盡有，她們會依照肌膚狀態做調整，為的就是以最不傷肌膚的方式，溫柔完成角質修復，才能使後續保養更容易被吸收。

▲▼南韓首席美容師：5重點突破保養瓶頸 。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲吃入口的食物，對肌膚保養尤其重要。

5.注重飲食健康

先前提過，營養輔助品是下一個保養趨勢，其實追根究柢，內在健康和外在肌膚狀態肌膚其實息息相關，護膚也是生活平衡的延伸，韓系保養不只是將護膚視為外顯的美學，她們的美肌哲學其實是「將失去的能量還給自己」，進而懂得健康、清淡飲食的必要。

關鍵字：

南韓, 韓妞, 護膚, 保養, 重點, 秘訣
fashion.net

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