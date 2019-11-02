日本「高麗菜減肥法」三餐前吃1/6顆，甩肉還能美白　搭配一種食物效果加倍

高麗菜減肥法是由日本盛傳開的一個減肥方法，減肥人士只要在三餐正餐前先吃六分之一個高麗菜，並且要慢咀嚼，之後把正餐的白飯減少一半，就可以有輕鬆減肥的效果。這減肥方法在日本獲熱烈追捧，連當地醫生也推行高麗菜減肥法。

早前日本更推出「高麗菜飯」食品，把高麗菜切成粒狀，用來代替真米飯，究竟用高麗菜減肥成效怎樣？

高麗菜減肥法好處：低卡高纖飽肚



高麗菜飯能成為減肥恩物皆因其熱量低又夠飽肚，每100克高麗菜只有25千卡，相比白飯少了約100千卡，但纖維量已有3克，屬低卡高纖食物。

六分之一個高麗菜（約150克）含38千卡和4克纖維量，在餐前吃適量的確能加強飽腹感，之後於正餐時攝取比平時少一半的澱粉質卻會將熱量攝取大減，有助控制體重。

高麗菜減肥法好處：有助預防水腫



高麗菜的鉀和維他命C含量都比白飯高，六分之一個高麗菜分別有257毫克鉀和55毫克維他命C。鉀質有助身體排走多餘鈉質，預防水腫；維他命C也有美白淡斑、預防皺紋的功效，對愛美女士們可謂一舉兩得。

此方法也鼓勵減肥人士要細嚼慢嚥，其實不無道理，因大腦接收飽肚感的訊號約需20分鐘，細嚼慢嚥可助延長用餐時間，避免過量進食的機會。

高麗菜減肥法壞處：致肌肉流失、脫髮



即使高麗菜飯有其營養價值，有助提升飽腹感，但長久或完全以高麗菜代替米飯不是一個持久有營養的減肥方法。此方法只強調吃高麗菜，長時間只吃高麗菜容易使營養攝取不均衡

會讓身體缺乏維他命B雜、鐵、鋅等。尤其若沒有配合適量蛋白質和脂肪攝取，易使肌肉流失、甚至出現脫髮、免疫力下降等問題。

高麗菜減肥法壞處：血糖低、易頭暈



此外，它也提倡減肥人士將白飯減半，白飯的主要成分為碳水化合物，每100克有29克含量，高麗菜只有5.8克含量，相對偏低。

長期以此方法減肥可能會使身體缺乏足夠的碳水化合物導致能量不足，出現血糖低、容易頭暈、專注力下降、口臭等症狀。

高麗菜減肥法壞處：易有脹氣、多屁問題



此外，高麗菜屬十字花科菜，這類菜含有一種難以被人體消化的寡糖 - 棉籽糖（Raffinose），會被腸道細菌分解而產生氣體，令人易有腸胃脹氣、多屁等問題。

建議腸胃差或消化力較弱人士應避免一次過吃太多且進食時要多咀嚼幫助消化。

坊間的減肥方法五花百門，有不少食物都標榜著有神奇且能極速減磅功效，很多時都要求跟隨者長期食用單一且低卡路里食物，這做法不但不健康且不持久，更會減慢新陳代謝率，增加體重反彈的機會。

建議以高麗菜飯配搭高纖五穀



健康減重應循序漸進，理想減磅速度應為每星期約1至2磅，並要保持均衡飲食和適量運動原則。如想以高麗菜飯瘦身，不妨以高麗菜飯配搭其他高纖維的五穀類，像是紅米飯、燕麥飯、糙米飯、藜麥等來作主糧，這樣除了可攝取高麗菜的營養素，也可確保身體有攝取碳水化合物作能量來源。

此外多選擇不同顏色的蔬菜做搭配，能攝取不同抗氧化物，包括：紅色蔬菜（如：番茄、紅甜椒）含茄紅素，橙黃蔬菜（如：南瓜、紅蘿蔔）含胡蘿蔔素，再配合適量的蛋白質食物如：瘦肉、魚、海鮮、蛋等，有助增強飽肚感和保持肌肉量，便可減得有營養又健康了。

文／柯夢波丹 圖／GETTY IMAGES

曾之喬最近實施【間歇性斷食法 】：「一天最多吃兩餐＋做這件事」整個人瘦一大圈！更多美容減肥新招公開

小禎減肥都靠【每天一早空腹喝綠拿鐵】！飲用時要注意什麼？專業營養師：關鍵在蔬菜2+水果1的比例公式



＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

