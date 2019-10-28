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ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

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▲▼Nike Just Do It。（圖／Nike提供）

▲ØZI為Nike Just Do It活動站台。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

NIKE今（10／28）邀請ØZI為「JUST DO IT！猶豫，是對自己太客氣」宣言活動，為品牌JUST DO IT精神造勢。為此，ØZI特別將金曲獎獎盃、人生中第一把吉他帶到現場展出，並邀請粉絲們之後能到信義誠品3樓展區與他的這些心愛小物自拍。

▲▼Nike Just Do It。（圖／Nike提供）

▲ØZI拿出金曲獎獎盃與人生第一把吉他當作展品。（圖／品牌提供）

NIKE今年（2019）的JUST DO IT宣言為「猶豫，是對自己太客氣」，ØZI坦言人生中最猶豫的事情就是出道前那段時間，「從幕後踏到幕前，必須要克服很久，因為那時候還沒有明星的狀態，而且又有一些韓國經紀公司邀約」，坦言跨出第一步，選擇回台灣出道做音樂，是目前人生中最猶豫的事。

▲▼Nike Just Do It。（圖／Nike提供）

▲ØZI坦言人生最猶豫的時刻就在出道前。（圖／品牌提供）

經過一番掙扎與抉擇，ØZI選擇回台出道，自己開公司做想做的音樂，果然第一張專輯就讓他得到醫生中只有一次機會拿到的「最佳新人獎」，6項入圍1項得獎。那最近一次猶豫的事情呢？立馬被公司同事爆料「買手錶！」、「因為真的買了」，而且結束活動就要去領錶！

▲▼Nike Just Do It。（圖／Nike提供）

▲ØZI會藉由與同事分享猶豫的事情，來發現自己的真實想法。（圖／品牌提供）

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ØZI解釋：「因為我覺得最近一直戴一樣的銀飾、金飾，應該要增加一些Collection了。」並表示猶豫很久終於下手，但花了多少錢堅決不肯透露，不過隨即又被同事洩底「因為真的很貴！」對於媒體表示接下來出席活動再遇到，要驗貨，他害羞捂著手喊：「不要靠近我！」喜感性格讓人笑噴。

▲▼Nike Just Do It。（圖／Nike提供）

▲ØZI近期最猶豫的事情就是花錢買手錶。（圖／品牌提供）

關鍵字：

NIKE, Just Do It, OZI, ØZI
fashion.net

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