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晚餐換小碗、飯前先喝水　日妞「3招」無痛減重法

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▲▼日妞「3招無痛減重」輕鬆瘦 。（圖／翻攝自IG）

▲減重其實不痛苦，試試從日常用餐3個細節做起。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official，以下同）

編輯/ Lily

最近好友正在進行「16：8」斷食法，她放棄最愛的早餐，把中餐當作第一餐，將三餐時間控制在8小時內，但是實施了兩個星期以來，體重依舊不動如山，隨著年紀增長，她原本體質變得易胖難瘦，如果你也像她一樣，或許《我要瘦下來：養好腎，一定瘦！》這本書一定能讓你獲得解答。


隨著年齡增長，體態和體質會有轉變，大家都知道也只能吞淚接受，但即便是在減重方面做做了加倍努力，甚至運動到筋疲力盡，體重依然不動如山，這時候該怎麼辦？

有人或許會說，應該從飲食下手，像是不喝飲料、盡量吃原型食物，補充優良蛋白質，但偏偏有人就是無法下定決心，要他改變飲食習慣比登天還難，《我要瘦下來：養好腎，一定瘦！》教導大家幾個聰明方法，不需要勉強自己也能無痛減少用餐量。
▲▼日妞「3招無痛減重」輕鬆瘦 。（圖／翻攝自IG）

方法1

晚餐吃飯用小碗，主食改吃非精緻澱粉

吃東西速度很快的人，在飽食中樞下達指令之前，容易一口接一口將食物送進嘴裡。這時不妨把原本的白飯換成必須多咀嚼幾次的糙米或五穀米，用增加咀嚼並減少份量的方法，不僅能讓飽食中樞有時間下達「吃飽」的指令，也同時減少了飯量。

▲▼日妞「3招無痛減重」輕鬆瘦 。（圖／翻攝自IG）

方法2

以含纖維的食物先占據胃部空間

當肚子很餓、擔心自己一口氣吃太多，想要減輕用餐前強烈的飢餓感，這時只要留意第一口的食物，就能預防一下子吃太多。除了先吃纖維含量高的菜色，像是先吃高麗菜絲和小菜之外，也可以在餐前先喝一杯常溫水或無糖氣泡水，先讓強烈的飢餓感稍微緩和。

▲▼日妞「3招無痛減重」輕鬆瘦 。（圖／翻攝自IG）

方法3

每餐都只要吃八分飽

將每餐食物分成十等分，再留下其中的20％，這個方法持續三天後，身體自然就會記住「八分飽」的感覺。如果不知道怎麼分，或是覺得特別分成十等分有些麻煩的話，有個簡單的方法，就是在夾菜、裝盤時先扣掉「一口的分量」。

【書籍推薦】

幸福文化 《我要瘦下來：養好腎，一定瘦！》

作者／ 木村容子, 西澤實佳

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關鍵字：

減重, 瘦身, 飲食
fashion.net

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