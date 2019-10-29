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超可愛又好入手的聖誕倒數月曆　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

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▲可愛又好入手的聖誕倒數月曆。（圖／記者張毓容攝）

▲每年都讓人期待不已的歐舒丹倒數月曆，今年首度跟台灣設計師合作。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

現在就是屬於「聖誕美妝」的時節，各大品牌的聖誕限定品、節慶系列還在一波波出個沒完，其中當然也包括了最讓人期待的「聖誕倒數月曆」。而眾多倒數月曆中，有的精緻奢華但價位驚人，但也有設計精美、價格卻平易近人的小資女好選擇，像是包裝設計一向都很可愛少女感的Paul & Joe，顏值高又有超可愛的萌貓加持；還有年年讓人期待的歐舒丹，今年更首次推出7日版，不僅小巧可愛，價格更是親民，不論是買來自己收藏或當禮物送人都很好入手，沒有負擔感！

▲可愛又好入手的聖誕倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 2019夢想聖誕經典倒數月曆，NT$2,580。（圖／品牌提供）

每年都讓人期待不已的歐舒丹倒數月曆，今年首度與台灣設計師合作，由台灣插畫家潘心屏以溫柔的筆觸設計出繽紛童趣的圖案，而最重要的內容物也依舊是滿滿的乾貨！

▲可愛又好入手的聖誕倒數月曆。（圖／記者張毓容攝）

▲歐舒丹倒數月曆中除了眾多人氣經典商品外，更有2款台灣未上市的隱藏版好物。（圖／記者張毓容攝）

24扇小門後隱藏著歐舒丹最經典、每3秒就賣出一條的乳油木護手霜，杏仁緊膚凝霜、草本修護洗髮乳、乳油木保濕身體霜，大受亞洲女性歡迎的櫻花沐浴膠、護手霜，抗老必備的蠟菊精華霜到高效保濕的清泉水合凍等人氣熱賣商品，甚至還有2款台灣未上市的馬鞭草葉香皂和提振泡泡方糖，依舊是臉部保養、身體髮絲護理到香氛系列全都幫你準備好。

▲可愛又好入手的聖誕倒數月曆。（圖／品牌提供）
▲歐舒丹 2019夢想聖誕7日倒數月曆，NT$1,280。（圖／品牌提供）

今年歐舒丹更首度推出7日版小型倒數月曆，不論是送朋友或對於沒耐心倒數24天的人來說都很適合，且可愛插畫的抽屜設計，倒數完、拿光禮物後，還可當作飾品收納盒或辦公桌小物收納運用，一物多用不僅划算又環保。

▲可愛又好入手的聖誕倒數月曆。（圖／品牌提供）

▲Paul & Joe 2019限量雪花喵聖誕倒數月曆，NT$4,050。（圖／品牌提供）

以可愛夢幻包裝受到許多女生喜愛的日系彩妝品牌Paul & Joe，今年是第3度推出倒數月曆，外盒設計以Paul & Joe經典象徵的西洋菊、品牌設計師Sophie的兩隻愛貓，融合聖誕節雪花紛飛的浪漫情境打造出最可愛的倒數月曆，且內含物也是至今最澎派的一次。

滿滿24日的倒數格子裡收藏了多款隱藏限量版產品，包含13款底妝和彩妝品、6款臉部保養品、3款身體護理產品和限定版化妝包、動物畫框束口袋，一盒滿足粉絲對彩妝、保養和身體護理的收藏慾望。而2019限量雪花喵聖誕倒數月曆將於11/7起在台北SOGO忠孝館周年慶獨家限定販售。

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關鍵字：

聖誕限定, 聖誕節, X’mas, 倒數月曆, 聖誕倒數月曆, 歐舒丹, Paul & Joe
fashion.net

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