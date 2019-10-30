土氣又丟臉？韓國超潮情侶裝4招穿搭法　甜蜜放閃也能很時髦

編輯／Amanda 圖／翻攝IG@bbaezee、@mee.z1、@lani_nyolani、@kkokkil2

相信很多人其實都很想跟另一半一起穿情侶裝，但不是有男友覺得丟臉不願意配合的困擾，就是只知道穿一件一樣的帽T，穿個兩三次就膩了，沒有新鮮感、也容易讓人覺得土氣！其實情侶裝可以有很多種變化，尤其翻看人人都擅長穿搭的韓國情侶IG，他們的情侶穿搭都好時髦，但同時又有滿滿的甜蜜閃光，快把以下4種他們常使用的穿搭法學起來，不管是平日約會或想跟男友去「2019好朋友放閃音樂節」，都能派上用場！

▲同色系穿搭很適合不喜歡太高調或是穿衣風格不太相同的情侶。



1.初階版：同色系搭配



沒那麼擅長穿搭的人或對於與另一半穿同一件衣服覺得不太好意思的人，可以選擇這種簡單又無負擔的「低調」情侶裝穿搭。不用相同的單品，只要兩個人整體穿搭色彩一致或是採取相近同色系搭配，看起來就很和諧，一秒讓人覺得你們很相配，這也是許多韓國情侶很喜歡的情侶裝穿搭法。

▲同款不同色也是韓國情侶們常用的放閃招式。



2.進階版：同款不同色



想要再明顯一點的人，可以跟另一半用同款不同色的單品來穿搭，另外搭配的服裝則可以依照個人喜好來選擇，可以跟另一半穿出不一樣的感覺，但相同的款式又能跟對方互相呼應，就是讓你「放閃同時還能做自己」的穿搭法！除了兩個人自己隨意搭配下身外，也可以刻意選擇相似版型的下身單品或外套，讓兩人的整體穿搭相似度更高。

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▲選擇一個一模一樣的單品是最經典的情侶裝，可以選擇直接有分男生、女生款式的，穿搭就沒難度。



3.高階版：同款同色的相同單品



再來就是一般人想到情侶裝就會第一時間想到的：穿一件一模一樣的單品，這就是非常直接放閃光的經典情侶穿搭。除了比較中性、男生女生都很適合的大學T，現在也有很多專為情侶打造的情侶裝是同樣設計，但有分成上衣、褲裝和裙裝、洋裝款式，不一定要侷限於上衣。另外，相同的情侶單品除了運用服裝外，也可以利用球鞋、帽子或背包等配件小物，別有一番風味。

▲想大聲宣告讓旁人知道「他／她是我的！」快跟另一半挑戰全身穿一樣的造型。

4.終極閃光版：全身穿一樣



如果另一半很願意配合，請一定要試試全身一模一樣的穿搭！從上衣、褲子、外套到鞋子、帽子、墨鏡等，不管什麼單品全都穿同樣款式，猶如複製人搬的100%相同造型，甜蜜無極限，旁人一看就知道你們愛多濃，而且還會覺得超速配啊！

在人人都很擅長穿搭的南韓，這種超高調又能顯出品味的情侶裝造型其實還滿常見的，當然全身造型全相同的難度比較高，所以選用的單品可以選擇比較簡約的款式，顏色也可以先從不容易出錯的黑灰白等開始嘗試，等到掌握訣竅後，再開始挑戰比較有設計款的單品。

好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

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