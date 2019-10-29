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張娜拉《VIP》霸氣美出新高度　精緻紅唇讓人超驚豔

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▲▼ 張娜拉《VIP》霸氣美出新高度。（圖／翻攝自張娜拉微博）

▲外翻微捲搭上冷艷紅唇，張娜拉展現不同以往的成熟風格。（圖／翻攝自張娜拉微博，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

「不老女神」張娜拉在韓劇《皇后的品格》後，新劇《VIP：她們的秘密》於今（10/29》台灣開播，該劇劇情描述管理百貨公司上層1% VIP顧客的組員們與辦公室的生活，隨著劇情發展張娜拉從傻白甜變身為霸氣OL，妝容和裝扮都相當有看頭。

▲▼ 張娜拉《VIP》霸氣美出新高度。（圖／翻攝自張娜拉微博）

38歲的張娜拉仍然維持不老童顏，原來都是來自爸爸的好基因，她透露自己並沒有特別保養，因為爸爸一直以來看起來也比實際年齡小10歲左右，童顏原來能遺傳，真的令人著實羨慕。

▲▼ 張娜拉《VIP》霸氣美出新高度。（圖／翻攝自張娜拉微博）

一直以來她的妝容一直甜美清淡，彩妝僅著重在眼神，靈動的大眼不需要濃妝就很有電力。此次新劇《VIP》中，為了呈現劇情的轉折，她的彩妝也從淡轉濃，不但是畫上了棕色小煙燻，更搭上鮮明的唇色，讓人感受到她霸氣性感的一面。

▲▼ 張娜拉《VIP》霸氣美出新高度。（圖／翻攝自張娜拉微博）

▲▼ 張娜拉《VIP》霸氣美出新高度。（圖／翻攝自張娜拉微博）

為了強化個性，就連眉毛畫法也有改變，加深眉型輪廓，使五官變得更突出。也善用光影畫法，強調臉部的立體感，隨著劇中燈光角度的變換，美到每一個鏡頭就像是精心設計。

▲▼ 張娜拉《VIP》霸氣美出新高度。（圖／翻攝自張娜拉微博）

擁有精緻的臉蛋，不間斷的日常保養是必要的，張娜拉就曾在節目《Happy Together 3》中，分享保持青春的秘訣，就是每天在卸妝時，都會花10分鐘做臉部穴道按摩，在卸妝的同時幫助肌膚排水、緊緻的效果，同時也能放鬆臉部緊繃的肌肉。

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關鍵字：

張娜拉, VIP, 韓劇, 彩妝, 妝容
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