GD退伍戴的G-SHOCK是這只！　軍服搭潮錶hold住時尚感

▲GD退伍當日穿軍服戴G-SHCOK BIG G GA-110系列腕錶。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

韓國天團「BIGBANG」隊長G-DRAGON（GD）歷經1年8個月兵役期，上周正式退伍，多達3000名粉絲在京畿道龍仁陸軍地上作戰司令部迎接他退伍，身著軍服的他，左腕上的超大錶搶鏡，原來是4,200元的G-SHOCK BIG G GA-110系列腕錶，維持住他的時尚感。

▲GD戴的G-SHCOK BIG G GA-110系列採多層次錶盤設計，4,200元。（圖／品牌提供）

GD一直是時尚圈寵兒，曾受邀到巴黎時裝周坐頭排賞香奈兒（CHANEL）大秀，駕馭起全套香奈兒服裝也頗具氣勢，但當兵可得卸下所有名牌行頭，因此選擇功能強悍又不失潮味的G-SHOCK伴他度過軍旅生涯，款式為多層次錶盤設計的黑色BIG G GA-110系列腕錶，具數位顯示與重機裝置造型的指針雙顯功能，此錶款除了G-SHOCK必備的耐衝擊構造與防水200米，另具備抗磁功能。

▲林俊傑超愛軍綠色，穿軍綠色外套開唱。（圖／翻攝jjlin IG）

同樣關注潮流的林俊傑，也是G-SHOCK愛好者，近日曬出新鮮貨為GM-5600系列的GM-5600B-3迷彩錶，外型維持經典的方型錶殼，錶盤特別設計點陣迷彩紋路，搭配相呼應的軍綠色錶帶，林俊傑對軍綠色特別有好感，服裝、愛馬仕包都常出現此色調，這回連腕錶也加入陣容了。

▲林俊傑入手GM-5600系列GM-5600B-3迷彩錶，6,500元。（圖／品牌提供）