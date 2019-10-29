不想被發好人卡！年底想成功脫單，「4個」地雷千萬別踩

▲年底前想要成功脫單，以下這些地雷不要踩。（圖／Pixabay，以下同）

編輯/ Lily

身邊幾位男性友人，條件明明還不錯，但總是在愛情方面徒勞無功，不是追女生太用力把人嚇跑，要不就是自以為是的欲擒故縱讓對方誤會兩人沒火花，其實只要避開以下地雷，想要成功脫單其實沒有那麼難。



地雷1

太主動一直付出

有的男生為了展現貼心，不只是每天發早安晚安，連天氣變了還要對方多帶一件外套，做好做滿的結果是對方不把她當回事。當然追女生要花點心思，但是千萬別做太滿，要把握好分寸，免得她覺得這一切都是應該的。

地雷2

以為她會被感動

很多人被發好人卡，對方會說：「你人真的很好，但我們只能當朋友」，為什麼呢？這就是因為你對她太好了，你應該調整好心態，在朋友、曖昧和戀人不同階段，擺好自己的位置，越過了界你會發現，你對她再好也只是感動自己，並沒有感動到她。

地雷3

過度展現需求感

有時候和對方聊得很愉快，要學習懂得見好就收，不要一聊天就停不下來，只要女生不回覆，你就奪命發連環訊息，有時候適時的失蹤一下，可以增加一點神祕感，她對你的興趣才會越來越濃。

地雷4

沒把握就急著表白

有玩過曖昧遊戲的人都知道，如果女生喜歡你，即便你不表白她也能感受你的心意，如果她對你沒意思，提前告白就等於提前出局。在兩人關係不明確時，千萬不要心急表白，免得給對方壓力。

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