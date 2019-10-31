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【奧斯塔羅】你適合怎樣的戀愛模式？

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▲你適合的戀愛類型是？。（圖／奧斯塔羅提供）

戀愛類型百百種
但這說的不是對象
而是戀愛時的相處類型

趕快和奧斯老師一起來看看
你適合的戀愛相處類型是？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

抽到這組牌的朋友，不得不佩服你們那敢愛敢恨的態度，這樣的牌組代表感性、傾盡的付出，不難發現適合你們的模式，是那種轟轟烈烈的愛情，特別的是，雖然你們在感情路上時常跌倒，但卻從沒抹滅你們的愛情態度，反而受傷後會好好收拾自己，因此這樣牌組的你們，若是畏畏縮縮的談段感情，那就會真的要上你們的命了，所以選到這牌組的朋友，繼續用力去愛吧！

牌ll

抽到這組牌的朋友，轟轟烈烈的戀愛模式不適合你們，因為這樣的牌組點出穩定、平穩與成長，所以大多時候你們較重視內心的交流、情感的穩定，比起像小孩般的大曬恩愛，你們反而適合穩定、細水長流的感情，所以這樣的牌組著重的是思考，因此選到這組牌的朋友，若你們還單身，那可別忘記牌組點出的潛意識戀愛模式，或許這樣的愛情才是最適合你們的喔！

牌lll

抽到這牌組的朋友，踏實穩重的戀愛模式最適合你們，這樣牌組所帶出來的穩重、實際是非常強烈的，不難發現談上一段感情時，你們比任何人都現實，相較於部分的人，因為外表、利益、經濟而去選擇對象，你們反而在乎的是現實中的相處，因為對方與你們合不合或是價值觀的差異都是你們更在乎，所以奧斯會說穩重踏實的戀愛模式最適合你們囉！

牌lV

抽到這組牌的朋友，不得不說你們是戀愛世界中的模範生，因為這樣的牌組代表平衡與節制，甚至還有溝通含意，所以溝通與平衡會是最適合你們的戀愛模式，而透過這樣的牌組不難發現，你們在戀愛中是個重視溝通與平衡的人，不是談起戀愛就會瘋狂付出自己的類型，更多時候你會適時觀察的投入或是積極程度，若要單方面的傾付自己，奧斯要說那是不可能的事，因為你們的潛意識深知一段感情需要的是兩人的付出，所以奧斯才會說你們是戀愛世界中的模範生唷！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

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