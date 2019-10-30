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【奧斯塔羅】你是個容易發脾氣的人嗎？

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▲你是個容易發脾氣的人嗎？。（圖／奧斯塔羅提供）

有些人天生就是好好先生
什麼都笑笑的
但要某些人控制脾氣
就好像天塌下來一樣困難
那你呢？

趕快和奧斯一起來看看
你是不是個容易發脾氣的人吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

抽到這組牌的朋友，要提防你們一下了，因為這樣的牌組代表笑裡藏刀的人，很多時候外人的眼裡看起來，你們是個笑口常開也挺親近的人，但其實你們的城府比誰都深，因為你們深知許多做人處事的道理也知道社會上的進退，或許你們表現出好親近的樣子，但其實你們內心早已開始盤算了，所以這樣的牌組算是容易發脾氣的人嘛？奧斯覺得這要看是哪個對象會比較準囉！

牌ll

抽到這組牌的朋友，你們不算一個容易發脾氣的人，因為這樣的牌組代表照顧、體貼與包容，所以你們的脾氣算是挺不錯的，甚至是個會照顧別人的人，因此當團體中有人心情不好或是有情緒時，你們都很能察覺並給予關懷，另外，奧斯不得不稱讚你們的好脾氣，因為在現實生活中，你們也是個很會察言觀色的人，通常不會正面與他人起衝突，不過，奧斯不免俗的提醒一下，好脾氣跟好欺負只有一線之隔，耐住脾氣的同時也不要吃上虧唷！

牌lll

抽到這組牌的朋友，你們不是容易發脾氣的人，因為這樣的牌組代表祥和與平靜，不難發現大多時候，你們會是個脾氣良好的人，並且不喜歡與他人爭論或是發生爭執，像是當你們知道外面正在傳些你的八卦，但你們卻不會一股腦的衝去與他人理論，所以抽到這組牌的朋友，奧斯必須要說你們是屬於好脾氣的人。

牌lV

抽到這組牌的朋友，你們算是容易發脾氣的人，這樣的牌組代表主權與自我意識，所以你們的自我意識比起常人還高了一些，並且因為你們平常喜歡掌握任何事，因此當事情的發展超乎你們的掌握，就容易發脾氣，同時也因這樣的牌組所帶出的主權暗示，所以大多時候你們會喜歡擔任發號施令的角色，若團體內有人不受控制或做些莫名其妙的事，你們會感到焦躁與煩躁，而這部份奧斯提醒抽到這牌組的朋友，一定要多多留意並修正一下了。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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