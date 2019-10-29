章子怡懷胎穿CELINE洋裝「巧妙遮肚」　網驚：看不出快生了

▲章子怡28日公開懷二胎喜訊 。（圖／翻攝自章子怡微博）

記者鮑璿安／台北報導

40歲的影后章子怡28日出席東京國際電影節擔任評審團主席，同天也拋出了已經懷胎30周的好消息，目前體重約58公斤，然而穿上一身CELINE全黑禮服，卻絲毫不顯臃腫，引來網友熱烈討論，「要不是捂著肚子真的不像懷孕。」

▲章子怡還有10周就要生產，生圖來看體態依舊顯瘦 。（圖／CFP、翻攝自CELINE）

章子怡與汪峰結婚4年，育有一女「醒醒」，如今懷上第二胎，挺著巨肚空降東京國際電影節，她也親自發文證實，「現在已經懷胎30周，體重來到58公斤，還在持續上升中。」

▲章子怡穿著CELINE全黑禮服巧妙的遮住了易發胖部位。（圖／翻攝自章子怡微博）

章子怡選擇穿著CELINE全黑禮服，輕薄質地的袖口和裙擺在風中飄逸，同時也巧妙的遮住了易發胖部位，垂順的裙子貼合隆起的孕肚線條，章子怡一手捧著肚子，專業的走上台階，對鏡頭展現大方笑容，配上乾淨俐落的包頭，與貴氣的垂墜耳環修飾臉型，即便懷胎仍然沒有太大變化，畫面一公開也引發網友熱議，「要不是捂著肚子真的不像懷孕」、「竟然還有10周就要生了」、「狀態滿分。」

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