奧斯塔羅12星座一周運勢1104-1110　射手可多賺錢、牡羊容易吵架冷戰

20191104-1110奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！對目前的學／事業更加投入與認真，也不斷尋找往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周喔！

TOP2：魔羯座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，並且在相處與想法上都更加融洽，而部份問題也在下周獲得解決，另外，奧斯提醒單身的朋友，下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意喔！

TOP3：射手座金錢運最旺！下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子讓你多賺點錢喔！

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：下周面臨學／事業，工作顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

2.牡羊座愛情運需要留意：下周兩人的爭執狀況更加明顯，容易為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易讓另一半往心裡去，不是會隨時間淡掉的爭執，所以下周面臨情緒或爭執時，多想一下或主動退讓會比較好。

3.雙魚座金錢運需要留意：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

牡羊座

開運顏色：黃色

幸運數字：10

整體運勢★★

解析：下周牡羊朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在目前的生活中，有那麼點守舊的狀況發生，另外，因為這樣的狀況讓自己停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★

解析：下周兩人的爭執狀況更加明顯，容易為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易讓另一半往心裡去，不是會隨時間淡掉的爭執，所以下周面臨情緒或爭執時，多想一下或主動退讓會比較好。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶影響上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁，面臨問題也要適時地向外求援喔！

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

金牛座

開運顏色：銀色

幸運數字：02

整體運勢★★

解析：過往努力扎下的根基在下周動搖了起來，將讓金牛朋友在下周面臨些困境，像是工作上的瓶頸或是事業的困難，奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思想想其他的出路了，因為環境改變的同時，我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己。

愛情運勢★★

解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉！

事業（學業）運勢★★

解析：過往學／事業穩定的朋友，下周也將開始動搖起來了，將是不太穩的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★

解析：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，類似交通罰單等的可能性存在，或莫名花筆金錢，下周要多加注意囉！

雙子座

開運顏色玫瑰紅

幸運數字：32

整體運勢★★★

解析：下周雙子座的朋友，面對目前的環境些微感到自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作，所以下周將是個良好的一周，奧斯建議要好好把握。

愛情運勢★★★

解析：下周感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，因此下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

巨蟹座

開運顏色：：粉紅色

幸運數字：45

整體運勢★★★★

解析：下周巨蟹朋友顯得積極上進許多，而這樣的上進與積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法，並開始著手調整過往看似不錯的事情，而這將是個非常好的周期，只是奧斯還是要提醒你，適時的調整是好的，但可別過了頭像鑽牛角尖般喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方更願意在目前的情感裡努力，讓雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業（學業）運勢★★★★

解析：對目前的學／事業更加投入與認真，也不斷尋找往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周喔！

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

獅子座

開運顏色：蘋果綠

幸運數字：51

整體運勢★★★★

解析：下周獅子座的朋友對於目前的現況感到知足，不像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，奧斯提醒停下腳步休息但可別也停下了自己對來的規劃以及企圖心。

愛情運勢★★★★

解析：雙方沉溺在目前的感情相處當中，雙方也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面算是相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的喔。

處女座

開運顏色：白色

幸運數字：55

整體運勢★★★★

解析：下周處女朋友顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友感覺安心穩定的感受，所以下周將會是實際的一周，要多加把握。另外，需要注意的是下周的物質慾望會提升許多，多避免不要的開銷囉！

愛情運勢★★★★

解析：下周的感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對的雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己在下周工作上，許多事情都親力親為，而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入。

天秤座

開運顏色：紫色

幸運數字：75

整體運勢★★★

解析：長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況，讓天秤朋友的情緒稍稍受到影響，奧斯提醒下周面對自己想做的事或想法時，要多堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

愛情運勢★★★

解析：下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉！

事業（學業）運勢★★★★

解析：目前的學／事業中，有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉！

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯得進財機會。

天蠍座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：99

整體運勢★★★

解析：天蠍座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思需清晰的狀況下周不在如此強烈，因此下周面對事情時，會較被動些，奧斯建議下周面對人、事、物要主動些，不然下周的被動將影響許多後續狀況。

愛情運勢★★

解析：下周對於情感稍微產生逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況。另外，過往的回憶在下周逐漸浮現讓你感到苦惱，需多留意囉！

事業（學業）運勢★★

解析：下周面臨學／事業，工作顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

金錢運勢★★

解析：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議有增資動作。

射手座

開運顏色：灰色

幸運數字：85

整體運勢★★★★

解析：下周射手朋友思緒清晰活絡許多，是需要動腦的時期，下周會是值得好好把握的一周，另外，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決，會是個解決能力良好的一周，因此奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行，將會是好上加好的一周喔！

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情的思緒也清楚許多，但僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以下周要多著重於現實發展，因為這樣對情感的發展才會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周在學／事業方面，顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就想著如何慶祝，雖然下周工作能力不錯，但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子讓你多賺點錢喔！

魔羯座

開運顏色：橘色

幸運數字：64

整體運勢★★★★★

解析：下周魔羯朋友將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人的事情也都在下周畫下段落，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，並且在相處與想法上都更加融洽，而部份問題也在下周獲得解決，另外，奧斯提醒單身的朋友，下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業有望踏上一段成功的旅程，並且將拉近成功的距離，而手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

解析：正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

水瓶座

開運顏色：紅色

幸運數字：79

整體運勢★★★

解析：下周水瓶朋友顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致未來有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒的清晰狀況與決定，要多花點時間思考。另外，奧斯提醒下周內心的渾沌將影響自己不少，所以壓力與情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深唷！

愛情運勢★★

解析：下周雙方面對情感顯得不太用心，有漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業（學業）運勢★★

解析：粗心大意的狀況在學／事業方面顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學／事業要多提起些熱情，並且面對工作時也要細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點。

雙魚座

開運顏色：綠色

幸運數字：80

整體運勢★★

解析：下周將是雙魚朋友信心消退的一周，面對手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，也連帶產生對自我的疑慮，將會影響到工作，奧斯建議下周在面對事情時，要堅定一些，不然就會空忙一場囉！

愛情運勢★★★

解析：雙方的溝通在下周下降許多，並且將連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻變成一次的爭執，奧斯建議下周要適時將想法提出來和另一半溝通，千萬別一個人悶在心裡，因為這對事情是沒有助益的。

事業（學業）運勢★★★

解析：面對工作與學業有許多想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋裡可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

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