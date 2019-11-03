fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢1104-1110　射手可多賺錢、牡羊容易吵架冷戰

> >

▲一周運勢（圖／奧斯塔羅提供）

20191104-1110奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！對目前的學／事業更加投入與認真，也不斷尋找往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周喔！

TOP2：魔羯座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，並且在相處與想法上都更加融洽，而部份問題也在下周獲得解決，另外，奧斯提醒單身的朋友，下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意喔！

TOP3：射手座金錢運最旺！下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子讓你多賺點錢喔！

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：下周面臨學／事業，工作顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

2.牡羊座愛情運需要留意：下周兩人的爭執狀況更加明顯，容易為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易讓另一半往心裡去，不是會隨時間淡掉的爭執，所以下周面臨情緒或爭執時，多想一下或主動退讓會比較好。

3.雙魚座金錢運需要留意：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

牡羊座

開運顏色：黃色
幸運數字：10

整體運勢★★
解析：下周牡羊朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在目前的生活中，有那麼點守舊的狀況發生，另外，因為這樣的狀況讓自己停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★
解析：下周兩人的爭執狀況更加明顯，容易為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易讓另一半往心裡去，不是會隨時間淡掉的爭執，所以下周面臨情緒或爭執時，多想一下或主動退讓會比較好。

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶影響上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁，面臨問題也要適時地向外求援喔！

金錢運勢★
解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

金牛座

開運顏色：銀色
幸運數字：02

整體運勢★★
解析：過往努力扎下的根基在下周動搖了起來，將讓金牛朋友在下周面臨些困境，像是工作上的瓶頸或是事業的困難，奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思想想其他的出路了，因為環境改變的同時，我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己。

愛情運勢★★
解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉！

事業（學業）運勢★★
解析：過往學／事業穩定的朋友，下周也將開始動搖起來了，將是不太穩的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★
解析：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，類似交通罰單等的可能性存在，或莫名花筆金錢，下周要多加注意囉！

雙子座

開運顏色玫瑰紅
幸運數字：32

整體運勢★★★
解析：下周雙子座的朋友，面對目前的環境些微感到自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作，所以下周將是個良好的一周，奧斯建議要好好把握。

愛情運勢★★★
解析：下周感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，因此下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★
解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

巨蟹座

開運顏色：：粉紅色
幸運數字：45

整體運勢★★★★
解析：下周巨蟹朋友顯得積極上進許多，而這樣的上進與積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法，並開始著手調整過往看似不錯的事情，而這將是個非常好的周期，只是奧斯還是要提醒你，適時的調整是好的，但可別過了頭像鑽牛角尖般喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方更願意在目前的情感裡努力，讓雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業（學業）運勢★★★★
解析：對目前的學／事業更加投入與認真，也不斷尋找往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周喔！

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

獅子座

開運顏色：蘋果綠
幸運數字：51

整體運勢★★★★
解析：下周獅子座的朋友對於目前的現況感到知足，不像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，奧斯提醒停下腳步休息但可別也停下了自己對來的規劃以及企圖心。

愛情運勢★★★★
解析：雙方沉溺在目前的感情相處當中，雙方也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面算是相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★
解析：正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的喔。

處女座

開運顏色：白色
幸運數字：55

整體運勢★★★★
解析：下周處女朋友顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友感覺安心穩定的感受，所以下周將會是實際的一周，要多加把握。另外，需要注意的是下周的物質慾望會提升許多，多避免不要的開銷囉！

愛情運勢★★★★
解析：下周的感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對的雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己在下周工作上，許多事情都親力親為，而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★
解析：偏財運勢不佳，正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入。

天秤座

開運顏色：紫色
幸運數字：75

整體運勢★★★
解析：長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況，讓天秤朋友的情緒稍稍受到影響，奧斯提醒下周面對自己想做的事或想法時，要多堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

愛情運勢★★★
解析：下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉！

事業（學業）運勢★★★★
解析：目前的學／事業中，有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉！

金錢運勢★★★★
解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯得進財機會。

天蠍座

開運顏色：咖啡色
幸運數字：99

整體運勢★★★
解析：天蠍座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思需清晰的狀況下周不在如此強烈，因此下周面對事情時，會較被動些，奧斯建議下周面對人、事、物要主動些，不然下周的被動將影響許多後續狀況。

愛情運勢★★
解析：下周對於情感稍微產生逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況。另外，過往的回憶在下周逐漸浮現讓你感到苦惱，需多留意囉！

事業（學業）運勢★★
解析：下周面臨學／事業，工作顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

金錢運勢★★
解析：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議有增資動作。

射手座

開運顏色：灰色
幸運數字：85

整體運勢★★★★
解析：下周射手朋友思緒清晰活絡許多，是需要動腦的時期，下周會是值得好好把握的一周，另外，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決，會是個解決能力良好的一周，因此奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行，將會是好上加好的一周喔！

愛情運勢★★★
解析：下周對於愛情的思緒也清楚許多，但僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以下周要多著重於現實發展，因為這樣對情感的發展才會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周在學／事業方面，顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就想著如何慶祝，雖然下周工作能力不錯，但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★
解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子讓你多賺點錢喔！

魔羯座

開運顏色：橘色
幸運數字：64

整體運勢★★★★★
解析：下周魔羯朋友將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人的事情也都在下周畫下段落，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。

愛情運勢★★★★★
解析：雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，並且在相處與想法上都更加融洽，而部份問題也在下周獲得解決，另外，奧斯提醒單身的朋友，下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周學／事業有望踏上一段成功的旅程，並且將拉近成功的距離，而手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★
解析：正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

水瓶座

開運顏色：紅色
幸運數字：79

整體運勢★★★
解析：下周水瓶朋友顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致未來有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒的清晰狀況與決定，要多花點時間思考。另外，奧斯提醒下周內心的渾沌將影響自己不少，所以壓力與情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深唷！

愛情運勢★★
解析：下周雙方面對情感顯得不太用心，有漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業（學業）運勢★★
解析：粗心大意的狀況在學／事業方面顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學／事業要多提起些熱情，並且面對工作時也要細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力喔！

金錢運勢★★★
解析：正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點。

雙魚座

開運顏色：綠色
幸運數字：80

整體運勢★★
解析：下周將是雙魚朋友信心消退的一周，面對手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，也連帶產生對自我的疑慮，將會影響到工作，奧斯建議下周在面對事情時，要堅定一些，不然就會空忙一場囉！

愛情運勢★★★
解析：雙方的溝通在下周下降許多，並且將連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻變成一次的爭執，奧斯建議下周要適時將想法提出來和另一半溝通，千萬別一個人悶在心裡，因為這對事情是沒有助益的。

事業（學業）運勢★★★
解析：面對工作與學業有許多想法，但卻都無法實際的付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋裡可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢, 運勢
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到

面試結束能用「一件事」幫助錄取！統計：只有26%新鮮人做到

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

舊鞋不要丟　植物先生把Nike球鞋變成超美水族箱　

舊鞋不要丟　植物先生把Nike球鞋變成超美水族箱　

愛黛兒半年甩肉20公斤！超狂「激瘦飲食法」紅酒、咖啡照樣喝 小圓包默默在流行！6大精品品牌圓型包盤點，這麼可愛太犯規 2019 Q3全球熱門品牌排行榜　Off-White重返第一名，巴黎世家超越Gucci　 每天做「臀橋式」4動作兩周練出翹臀水蛇腰　進階版不無聊、還能消除痠痛 Jennie穿什麼都好看！向「人間香奈兒」學如何抓住歐爸的心 史努比控快揪情人一起戴！有腳印的對戒、拼圖項鍊超夢幻 楊冪10大勵志金句：我不是鈔票無法人人喜歡，何況有人連鈔票都不喜歡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面