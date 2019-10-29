fb ig video ETtoday search mobile

莫文蔚躺著秀卡地亞美洲豹　高級臉被讚爆

> >

▲▼ 莫文蔚Cartier,Boucheron 。（圖／翻攝莫文蔚IG,品牌提供）

▲莫文蔚為卡地亞美洲豹系列拍攝形象片，被網友讚有高級臉。（圖／翻攝mokabyebaby IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女明星每回穿搭總會引起網友正反討論，但這回莫文蔚擔任卡地亞（Cartier）品牌摯友，為美洲豹系列拍攝形象照與影片，網友全一面倒讚美，認為她的臉蛋、氣質與身材均無可挑剔，再搭配貴重珠寶與腕錶「高級爆炸」。

▲▼ 莫文蔚Cartier,Boucheron 。（圖／翻攝莫文蔚IG,品牌提供）

▲莫文蔚佩戴LA PANTHÈRE美洲豹腕錶，約880,000元。

▲▼ 莫文蔚Cartier,Boucheron 。（圖／翻攝莫文蔚IG,品牌提供）

▲面對無敵海景的莫文蔚，修長美腿成為焦點。

美洲豹是卡地亞最具標誌性的設計之一，以珠寶或腕錶生動展現美洲豹的各式神態，莫文蔚為此次合作穿上品牌招牌色的紅色迷你裙洋裝，大方秀引以為傲的一雙美腿，手腕上戴面盤有豹頭裝飾的LA PANTHÈRE美洲豹腕錶，她於微博寫下「君子豹變，其文蔚也。不同的風景，不變的豹影隨行，隨心」，她的高級臉配上氣質文案，讓網友齊心讚。

▲▼ 莫文蔚Cartier,Boucheron 。（圖／翻攝莫文蔚IG,品牌提供）

▲莫文蔚示範卡地亞頂級珠寶系列美洲豹手環，約7,850,000元。

拍珠寶形象照不是名模或女星的專利，寵物貓也加入陣容，法國珠寶品牌Boucheron以創辦人Frédéric Boucheron的愛貓Wladimir為靈感，不僅設計貓咪造型珠寶，也請優雅黑貓入鏡，牠戴上Serpent Boheme墜鍊、玩著Jack de Boucheron珠寶，可愛模樣讓人融化。

▲▼ 莫文蔚Cartier,Boucheron 。（圖／翻攝莫文蔚IG,品牌提供）

▲黑貓戴Boucheron Serpent Bohème系列項鍊拍形象照。（圖／Boucheron提供，以下同）

關鍵字：

莫文蔚, 卡地亞, Cartier, Boucheron
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

張國煒百億身價戴29,000元G-SHOCK　飛行錶耐衝擊、抗重力

張國煒百億身價戴29,000元G-SHOCK　飛行錶耐衝擊、抗重力

劉嘉玲H＆M洋裝搭愛馬仕包像大媽　時尚資優生踢到鐵板

劉嘉玲H＆M洋裝搭愛馬仕包像大媽　時尚資優生踢到鐵板

連俞涵少女外表藏老靈魂　石頭控見MIDO彩石錶超合拍

連俞涵少女外表藏老靈魂　石頭控見MIDO彩石錶超合拍

345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆來了！地表最貴　4位幸運兒收到肯定尖叫 CK錶不生產了　Swatch集團斬22年情 威爾史密斯愛漂亮　戴34萬雅典表趴趴走 謝金燕拿美金包發大財　美國百億富婆穿整套 楊謹華眼冒愛心不為老公　時髦鏡框讓她翻白眼都可愛　 傳奇噴火戰機來台時程神秘低調　IWC：停留時間縮短、無公開活動 Tiffany推高檔「玩具」　撲克牌遊戲組要價96,000元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面