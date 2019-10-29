莫文蔚躺著秀卡地亞美洲豹　高級臉被讚爆

▲莫文蔚為卡地亞美洲豹系列拍攝形象片，被網友讚有高級臉。（圖／翻攝mokabyebaby IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女明星每回穿搭總會引起網友正反討論，但這回莫文蔚擔任卡地亞（Cartier）品牌摯友，為美洲豹系列拍攝形象照與影片，網友全一面倒讚美，認為她的臉蛋、氣質與身材均無可挑剔，再搭配貴重珠寶與腕錶「高級爆炸」。

▲莫文蔚佩戴LA PANTHÈRE美洲豹腕錶，約880,000元。

▲面對無敵海景的莫文蔚，修長美腿成為焦點。

美洲豹是卡地亞最具標誌性的設計之一，以珠寶或腕錶生動展現美洲豹的各式神態，莫文蔚為此次合作穿上品牌招牌色的紅色迷你裙洋裝，大方秀引以為傲的一雙美腿，手腕上戴面盤有豹頭裝飾的LA PANTHÈRE美洲豹腕錶，她於微博寫下「君子豹變，其文蔚也。不同的風景，不變的豹影隨行，隨心」，她的高級臉配上氣質文案，讓網友齊心讚。

▲莫文蔚示範卡地亞頂級珠寶系列美洲豹手環，約7,850,000元。

拍珠寶形象照不是名模或女星的專利，寵物貓也加入陣容，法國珠寶品牌Boucheron以創辦人Frédéric Boucheron的愛貓Wladimir為靈感，不僅設計貓咪造型珠寶，也請優雅黑貓入鏡，牠戴上Serpent Boheme墜鍊、玩著Jack de Boucheron珠寶，可愛模樣讓人融化。

▲黑貓戴Boucheron Serpent Bohème系列項鍊拍形象照。（圖／Boucheron提供，以下同）