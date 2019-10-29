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安格斯12星座一周運勢10/28-11/03　周四水逆到！牡羊、雙子、處女請保重

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牡羊　3.21~4.20

受到水星的逆襲，剪不斷、理還亂的煩惱本周暫時還理不出頭緒來，最近的羊座會面臨一些抉擇，需要有足夠智慧的人給你忠告。此時儘管表面冷靜，但你的內心希望得到支持，煩悶時不妨多和異性朋友聊聊，能為你排解鬱窒心情，不同的建議也能為你釐清頭緒。不要把不滿和怒氣發在別人身上，可以用運動來調整心情。

金牛　4.21~5.20

「無法保持豁達的心境」一直是拘謹的金牛座需要好好思考的人生課題。而這周在太陽天蠍的運行下，各方面運勢普普，唯獨容易在感情的議題上鑽牛角尖，在迷惘的時候一定要找朋友聊聊，就算不聊心事，也要讓自己把思緒轉移，沉澱一陣子在好好想想，才能找到新的觀點，也許原本過不去的事會迎刃而解。

雙子　5.21~6.20

運勢將呈現著開高走低的態勢，尤其受到水星在天蠍座退行的影響，雙子第6奴僕宮位顯得岌岌可危，原本見人說人話的靈活反應，在此時則容易擦槍走火、哪壼不開提哪壼，自以為聰明好笑，很可能換來別人的白眼連連，最好還是低調一點。好在水逆對你感情上的影響並不大，與情人互動圓轉如意，在此時進展快速。

巨蟹　6.21~7.21

多做事、少說話一向是蟹座專長，然而本周的你慢慢把重心全擺在工作上，相對在人際方面的往來明顯減少，之前積極與朋友相聚的熱情幾乎消失，此時變得有點被動，對大夥兒的邀約變得興趣缺缺，只想平靜渡日。這樣的情況會維持近一周，下週開始蟹座就會慢慢有機會認識新朋友，拓展生活圈，人氣也會漸漸回昇。

獅子　7.22~8.22

獅座本周的你表面看起來自然其實早已連續緊繃了好一陣子，隨著太陽移轉這周開始心情會慢慢的鬆懈下來，很多事情你不再那麼咄咄逼人，讓人很驚訝怎麼向來有個性的你猛然成為好好先生小姐，人際運逆勢上揚。感情方面單身者還有一段路要走，暫且不需急燥，反而是交往中的獅座趁著假日補點進度，該和情人好好培養感情了。

處女　8.23~9.22

處女座本周運勢高低起伏十分明顯，只能說凡事都要如履薄冰，半點馬虎不得。尤其在工作上要特別小心處理人際關係的問題，別以為你不犯人，人就不會來惹你，除了公事，建議你私底下也要多關懷一下身邊的同事伙伴，別一昧只想趕工作進度。感情上走入多風多雨的磨合期，也要提防不速之客從中搞破壞！

天秤　9.23~10.22

秤座本周運勢表現與處女座的軌跡類似，最需要警惕的，就是你與朋友及情人的之間的相處互動，別以為跟大家交情夠深就可以口無遮攔的開玩笑，或把話講的太直白傷人，其實關係跟你愈是親密的人，愈會往心裡去，反而傷了感情。工作上你的表現將被人用放大鏡檢視，任何一點粗心大意都可能使過去的努力大打折扣。

天蠍　10.23~11.22

多虧了金星協助，本周蠍座進入一個行動力極強的時期，本周的你無論做什麼都可能拿出十分謙卑的姿態，表現也很引人注目，不管別人怎麼想，天蠍都過足了這種出風頭的癮，只不過這周要做就少講話，想行動就不要惹麻煩，你似乎有種衝過頭的傾向，很可能因粗心大意，或太過志得意滿而忽略很多事情的重點。

射手　11.23~12.21

金星移至射手本命宮，就算水逆當道，未來這周的射手也不需太緊張，在愛情行星的加持下，將進入一個戀愛超級得意期，有對象的能調整好相處的模式，接下來這一週相處愉快，兩人喜好相投，吃喝玩樂非常開心；沒情人的活動邀約也不少，這中間有機會遇見不錯的對象，還可能會長期發展，唯一需要加油的是你的荷包，用錢時最好多check一下。

魔羯　12.22~1.19

魔羯座本周在行星的牽扯之下，運勢算是有些低迷，在工作上會忙碌得毫無頭緒，讓你整天像隻無頭蒼蠅般停不下來，多做多錯加上事倍功半的不良循環下，只會讓你的心情感覺格外倦怠，這樣的狀況下，如何為自己打氣找回活力會是你最重要的事，不妨將感情的溫暖轉化為前進的動力，在情人貼心關懷下慢慢恢復元氣。

水瓶　1.20~2.18

水星逆行這下逆到了水瓶的事業宮位，對你來說，未來這周最重要的，就是要試著改掉自己容易忽略細節、粗心大意的個性，尤其工作或課業方面，思慮不周將會造成麻煩的後緒，如果再不謹慎些，就可能會吃足苦頭。因為你的漫不經心，將有可能導致很多的事情難有好的收尾。感情表現平平，給情人多一點包容就是給自己多一點清淨。

雙魚　2.19~3.20

這周工作上得持續拿出毅力與恆心，用誠懇打動人，將能無往不利。感情會是比較脆弱的環節，未來一週要小心處理你的感情問題，有情人的兩人將面對大大小小的考驗，你也特別容易疑神疑鬼，兩人都不太好過。沒情人的恐怕這周進度停滯，感情又要繳白卷，雖然秋風瑟瑟倍感孤獨，但有時眾樂樂不如獨樂樂，做做讓自己自在開心的事較重要。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

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