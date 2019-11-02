Jennie穿什麼都好看！向「人間香奈兒」學如何抓住歐爸的心

在世界總人口這麼龐大的數字中，要獲選為年度百大最美面孔可想有多難，然而一位96年誕生的韓國女孩Jennie Kim，憑著一雙炯炯有神的大眼、小巧且精緻的鼻子與嘴唇、鵝蛋臉型，在2016年以韓團Blackpink一員出道，隔年便成功打入前20排名中，甚至被韓媒封上「人間香奈兒」的稱號，是怎樣的風格形象使Jennie如此大受歡迎呢

前些日子Jennie出席Chanel 2020春夏時裝秀時，身著了一件俏麗的蝴蝶結造型上衣，外罩上薰衣草紫的開襟衫，俏麗同時也兼具了優雅女人味，而那要穿不穿的造型法完全魅惑感十足。

近幾季在歐美時尚圈掀起一波Bodysuit穿搭風潮，而Jennie也緊跟上潮流，將貼身的印花Bodysuit和寬版西裝外套搭配，展現霸氣的直率風格品味。此外，西裝外套上的別針裝飾也巧妙提升了華麗品味。

誰說穿戴金鍊就是俗氣？在造型上不妨和Jennie一樣，選擇一件休閒T-shirt配上一條漆皮抑或滑板褲，透過這類街頭裝扮使金鍊的加持更顯完整有型。

不分四季，每個女孩都應該擁有一件的開襟衫就是這樣好搭！除了能夠作為小外套穿著，也能直接單穿當作上衣。在造型時更能自行決定衣著風格，好比Jennie就將釦子隨性解開，替原先優雅的開襟衫注入率性氛圍。

這種不拘小節的穿著絕對使你的性感魅力瞬間破錶！

淑女開襟衫也能和潮流單品混搭出時髦不失風格的態度裝扮！棒球帽、落地長褲、厚底鞋…均替Jennie這一身造型添入酷女孩風範。

成套的西裝裝束在約會時穿顯得有點太正式嗎？那麼不妨將上衣換成T-shirt或小可愛，完美融入休閒氛圍。

到海島國家度假時總會想穿一身白，但卻總是找不到合適的洋裝，此時就可以參照Jennie這一身白色短版細肩帶背心＋白色長裙，輕鬆形塑出迷人青春風貌。

此外，女孩也可以和Jennie學學，將蕾絲小可愛或內衣穿於裡面，讓微微露出的蕾絲邊替造型裝點上一絲絲浪漫。

四月時Blackpink以〈Kill This Love〉回歸舞台，朗朗上口曲調不但立馬在Youtube上破一億的點擊率，四位團員的新造型更是使歌迷再度被吸引，當中Jennie不但綁了一頭凌亂卻充滿個性的長辮髮，貼身的短版上衣和熱褲更襯托出結實的絞好身材，性感又不失個性態度！

為了符合這次Chanel 2019秋冬大秀的主題「Chanel in Snow」，Jennie穿上了一件雪白色的毛呢短裙洋裝，造型上僅以簡單寬腰帶和大耳環帶出優雅氣質，妝髮則以大紅唇和乾淨低馬尾襯托其高雅韻味，無疑成為場上動人焦點！

喜愛甜美風的你也能穿上西裝版型的毛呢外套展現青春活力的一面！只要在搭配上選擇和Jennie一樣的飄逸長裙在踩上一雙休閒帆布鞋，即可塑造出甜潤可人的佳人氛圍，隨著步伐擺動的裙擺更添仙氣。

又或者和能突顯結實身材的短版Tee搭配，替荷葉滾邊的浪漫長裙注入些許街頭性感風。

延續秋冬時髦新穿法，Jennie除了將開襟衫作為上衣穿之外，更於外頭罩上針織衫，賦予造型溫柔層次和雅緻情調。

條紋飾邊的V領針織衫除了可以單穿展現慵懶的微性感氛圍、與襯衫混搭突顯知性一面、又或者像Jennie內搭件T-Shirt，不僅增加造型新鮮感同時也帶有Tomboy的中性韻味。

髮夾也能是一種時髦裝飾！不知道女孩們在關注韓國女孩的造型裝扮時，有沒有發現儘管是性格偏向中性的也會將髮夾作為造型配件，除了使整體顯得有精神許多，也替乏味的日常裝扮佐上一絲玩味態度。

一整身的同色系裝扮在冬日的穿搭中要如何穿著才不會顯得腫脹呢？就以Jennie這身棕色裝束為例，因毛衣和overseized大衣都屬於體積較大的，所以在選擇下身的衣物時切記以窄管或直筒褲子，才能避免單一線條的形成。

儘管Jennie的身高163公分在亞州女孩中不算矮，但編發現Jennie私底下時常腳踩超厚底的馬丁靴，除了彰顯出自身的酷帥性格，也替自己的氣勢增添不少。

女人的肩線與鎖骨無疑是致命的性感誘惑！在冬日造型中，只要選擇一件寬鬆領的針織毛衣/大學Tee，即可輕鬆塑造性感小心機。除此之外，Jennie褲頭上繫以的珠飾鍊帶也是時下時髦人士都在嘗試的優雅配件喔～

儘管只是一件背後挖空的細肩帶Basic Top，Jennie也能將它與報童帽混搭上，在性感與個性中創造出復古的韻味。

至今依然討論度很高的GABRIELLE de CHANEL包款，獨特的V字型肩背法，使間單一件休閒T-shirt和丹寧褲的組合，瞬間多了造型上的裝點加持，也難怪Jennie也愛不釋手！

在面對正式感的西裝裝束時，只要將制式感的襯衫以T-shirt或Tank取代，就可隨即替風格轉化上率性卻不過於隨性的氛圍。

一樣小小的東西就可提升整體時髦度，像是Jennie在一身休閒裝束中，戴上一條中長項鍊，簡單卻很剛好。

層次疊層的穿戴手啊也是時下必學的時髦造型喔（往後滑看Jennie的示範）））

有時候儘管只是身著素色款或簡約款服裝，手上的配件像是包包甚至手機殼都能成為畫面中的時髦裝飾點！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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