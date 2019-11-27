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「單身是一種選擇，只不過不是我選的。」10句心碎語錄，看著看著就哭了

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先前介紹過專門寫負能量話語的「心痛扭蛋機」，幽默能點出現代人心聲，引發熱烈迴響！而現在要再來介紹寫過多句「心碎語錄」的IG帳號「初生之犢」，血淋淋揭開單身男女的痛處、逼人內牛滿面，以下精選10句，快看看哪句最符合你的心聲？

你長的很耐看，可是我沒有耐心看。

我買得起玫瑰，但我還是想你送我；就像我可以一個人生活，但我還是希望有人愛我。

你討厭我沒關係，我也沒多喜歡你。

希望他最後娶一個像我一樣的女孩，這樣他就能一直記著我。又害怕他最後娶了像我一樣的女孩，如果像我，為什麼不是我？

感情這條路挺順暢的， 路上都沒人。

我害怕你看見我的不堪，卻又希望，你能接受全部的我，包括我的不堪。

單身是一種選擇，只不過不是我選的。

不是你眼光太高找不到男友，而是他眼光也不差，看不上你。

我知道，有些善良不一定溫柔。就像有些手適合緊握，有些適合錯過。

逝去的愛情，就跟落枕一樣，回頭會很痛。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 單身, 心碎語錄, IG, 初生之犢
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