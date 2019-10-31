《優雅的家》林秀香「富家女」穿搭美出新高度　劇情灑狗血收視率卻超高

收視屢創佳績的韓劇《優雅的家》，講述財閥家隱藏了15年殺人事件的真相，女主角找上曾出演《我的ID是江南美人》的林秀香擔任，有別於前一部韓劇純真、甜美的形象，在《優雅的家》裡面浮誇、霸氣、華麗…可以說是她的代名詞。

從一開始登場便以霸氣的作風擄獲觀眾目光，當然，她每集現身的華服也成為大家討論的焦點，加上歐妮本人的超高顏值，讓林秀香再創人氣新高，更是女孩們爭相Follow的對象，這回就帶大家來看，林秀香在《優雅的家》中的「富家女」穿搭。

最吸睛的莫過於這套紅色禮服，在財閥家的喪禮上，林秀香就穿上這套氣質長洋裝登場，搭配同色系高跟鞋，一現身就吸引所有戲迷目光。

氣質穿搭難不倒歐妮，偏率性的運動風穿搭同樣沒問題，綠色圖案長版大學T搭配黑色自行車褲，外頭穿上休閒風夾克，在林秀香身上可是穿出時髦氣息。

風衣外套可是秋冬必備單品，在《優雅的家》中林秀香也換上不同色系的風衣，像是白色上衣加上牛仔褲所搭配的棕色款，或是灰色高領毛衣搭配的同色款，都很適合女孩們入手。

財閥女自然少不了洋裝這個選項，不論是清純風的白色荷葉印花洋裝、學院風的黑色百褶洋裝，林秀香在劇中完美詮釋富家千金的樣貌。

不過在《優雅的家》中，林秀香最常穿得應該是能營造強大氣場的西裝外套，運用蕾絲材質、加入設計細節、點綴珍珠釦飾等，可不是一般普通的西外，每次歐妮一現身，都讓人不禁好奇衣服要去哪裡買。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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