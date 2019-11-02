深度解構《小丑》造型美學與服裝心理學！3個設計小巧思你發現了嗎？

最近由瓦昆菲尼克斯Joaquin Phoenix主演的《小丑》以獨立電影的形式上映，除了他深沉的演技外，埋在服裝造型裡頭的許多小巧思，你都發現了嗎？

致敬喜劇大師卓別林

背後為戲服操刀的服裝設計師，是曾以《大藝術家》、《霓裳魅影》榮獲奧斯卡最佳服裝設計殊榮的Mark Bridges。

在 Instagram 查看這則貼文 Mark Bridges（@mb_costume）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 28 日 下午 10:17 張貼

故事背景設定於1981年，主角Arthur Fleck在路邊替樂器行清倉扮演小丑時，這套服裝靈感正是取經卓别林，一頂小的圓頂硬禮帽（Derby hat）及格子墊肩外套則是當時80年代的流行元素。在電影中，卓别林便經常出現貫穿整部電影，除了在Arthur闖入上流社會電影院時，放映的電影正是「摩登時代」，內容講述底層社會的工人，受到不斷地壓榨後，發瘋、進入精神病院，以喜劇包裝的悲劇故事，呼應片中亞瑟的台詞「我曾以為我的人生是一場悲劇，現在我發現，其實是一齣喜劇。」而片中主題曲《Smile》雖然已被許多大師翻唱，但其實這首歌正是由卓别林本人譜寫詞曲的作品。

角色人格設定

而究竟要如何讓服裝能夠符合，甚至加強劇中人物的人格設定呢？人設分析也是戲服設計師的工作項目，包括主角的家庭背景、經濟狀況、角色的性格與行為，這樣的角色會從哪裡購入衣物？會不會在意自己的外表？這些都是在為電影角色設計造型時考慮的因素。

而我們也能從陳舊的襯衫、聚酯褲子、壓克力纖維毛衣等混紡原料製成的服裝，便不難知道Arthur的社經地位處於底層，價格低廉、有著重複洗滌的痕跡、風格當然也不時髦，走的是經濟實穿路線，但其實這些衣服是為了電影特別訂製的仿舊服裝。在一幕洗衣服的鏡頭中，Arthur將服裝一股腦地往洗衣機內丟，對於服裝保養毫不在意的小動作也能看出，生存下來已經很不容易了，服裝狀態當然不會是他在意的生活細節。而三十好幾的Arthur跟病母相依為命，生活圈狹小幾乎沒有朋友和社交生活，所以衣著會顯得較笨拙，棕色連帽外套和白襪，以三十幾歲的年紀而言已略顯稚氣。

服裝色彩運用

也可以注意到Arthur在轉化成小丑前，服裝多以石灰藍、棕、淡紫色等冷調色為主，一表高譚市與Arthur的人生有多絕望與陰鬱。

在 Instagram 查看這則貼文 Color Palette Cinema（@colorpalette.cinema）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 4 日 上午 9:14 張貼

隨著高譚市陷入一片混亂之中，造型師重新組合了小丑的服裝，使用棗紅、杏黃、孔雀石綠等強烈鮮明的撞色組合強調出小丑的瘋狂。

在 Instagram 查看這則貼文 Color Palette Cinema（@colorpalette.cinema）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 13 日 上午 10:57 張貼

保留Arthur仍為樂器行扮演清倉小丑時的西裝背心，換上講究的德比鞋外，以充滿復古感、卻又華麗亮眼的紅色西裝，搭配筆直率性的俐落線條，呼應Joker前所未有的昂首及自信。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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