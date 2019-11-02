fb ig video ETtoday search mobile

深度解構《小丑》造型美學與服裝心理學！3個設計小巧思你發現了嗎？

> >

最近由瓦昆菲尼克斯Joaquin Phoenix主演的《小丑》以獨立電影的形式上映，除了他深沉的演技外，埋在服裝造型裡頭的許多小巧思，你都發現了嗎？

致敬喜劇大師卓別林

背後為戲服操刀的服裝設計師，是曾以《大藝術家》、《霓裳魅影》榮獲奧斯卡最佳服裝設計殊榮的Mark Bridges。

故事背景設定於1981年，主角Arthur Fleck在路邊替樂器行清倉扮演小丑時，這套服裝靈感正是取經卓别林，一頂小的圓頂硬禮帽（Derby hat）及格子墊肩外套則是當時80年代的流行元素。在電影中，卓别林便經常出現貫穿整部電影，除了在Arthur闖入上流社會電影院時，放映的電影正是「摩登時代」，內容講述底層社會的工人，受到不斷地壓榨後，發瘋、進入精神病院，以喜劇包裝的悲劇故事，呼應片中亞瑟的台詞「我曾以為我的人生是一場悲劇，現在我發現，其實是一齣喜劇。」而片中主題曲《Smile》雖然已被許多大師翻唱，但其實這首歌正是由卓别林本人譜寫詞曲的作品。

角色人格設定

而究竟要如何讓服裝能夠符合，甚至加強劇中人物的人格設定呢？人設分析也是戲服設計師的工作項目，包括主角的家庭背景、經濟狀況、角色的性格與行為，這樣的角色會從哪裡購入衣物？會不會在意自己的外表？這些都是在為電影角色設計造型時考慮的因素。

而我們也能從陳舊的襯衫、聚酯褲子、壓克力纖維毛衣等混紡原料製成的服裝，便不難知道Arthur的社經地位處於底層，價格低廉、有著重複洗滌的痕跡、風格當然也不時髦，走的是經濟實穿路線，但其實這些衣服是為了電影特別訂製的仿舊服裝。在一幕洗衣服的鏡頭中，Arthur將服裝一股腦地往洗衣機內丟，對於服裝保養毫不在意的小動作也能看出，生存下來已經很不容易了，服裝狀態當然不會是他在意的生活細節。而三十好幾的Arthur跟病母相依為命，生活圈狹小幾乎沒有朋友和社交生活，所以衣著會顯得較笨拙，棕色連帽外套和白襪，以三十幾歲的年紀而言已略顯稚氣。

服裝色彩運用

也可以注意到Arthur在轉化成小丑前，服裝多以石灰藍、棕、淡紫色等冷調色為主，一表高譚市與Arthur的人生有多絕望與陰鬱。

隨著高譚市陷入一片混亂之中，造型師重新組合了小丑的服裝，使用棗紅、杏黃、孔雀石綠等強烈鮮明的撞色組合強調出小丑的瘋狂。

保留Arthur仍為樂器行扮演清倉小丑時的西裝背心，換上講究的德比鞋外，以充滿復古感、卻又華麗亮眼的紅色西裝，搭配筆直率性的俐落線條，呼應Joker前所未有的昂首及自信。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

他人無權定義你，勇敢拿回身體自主權。Don't be Afraid. Be Proud.

集性感、個性、甜美於一身，快來向「人間香奈兒」Jennie Kim學習如何抓住歐爸的心！

劇情灑狗血收視率卻超高！韓劇《優雅的家》林秀香「財閥女」穿搭美出新高度

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

關鍵字：

美麗佳人
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

最容易舊情復燃的4大星座　雙魚表示是真愛、水瓶完全看心情

最容易舊情復燃的4大星座　雙魚表示是真愛、水瓶完全看心情

芋泥控要暴動了！特搜全台十家芋頭美食　滿滿餡料口感超綿密

芋泥控要暴動了！特搜全台十家芋頭美食　滿滿餡料口感超綿密

1秒惹怒親朋好友！　LINE「廢物貼圖」玩猜謎還被刺激食慾，閨蜜才能收啊

1秒惹怒親朋好友！　LINE「廢物貼圖」玩猜謎還被刺激食慾，閨蜜才能收啊

3大頭皮類型換季保養祕訣　遠離秋冬常見發癢、脫屑和掉髮困擾 日本「高麗菜減肥法」三餐前吃1/6顆，甩肉還能美白　搭配一種食物效果加倍 Melody相中LORO PIANA 65萬天價斗篷　洩主婦心聲「先灌醉老公」 「高訂之王」百萬禮服用H＆M價能買到　楊冪、蕭敬騰開賣前搶先穿 鞋子走一走就掉？　幫腳後跟「戴耳環」輕鬆解決 「不用常常假裝快樂，快樂沒那麼重要」　蔡康永12個療癒金句 從4大發胖前兆避免肥肉堆積　壓力大、越來越嗜睡都要小心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面