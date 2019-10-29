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渡邊直美超狂造型亮相東京時裝秀！「紫色透膚襪」大方露腿沒在怕

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▲渡邊直美。（圖／翻攝自渡邊直美IG）

▲日本女星渡邊直美（右二）現身鬼塚虎東京2020春夏時裝秀場看秀。（圖／翻攝自渡邊直美IG、品牌提供）

記者鮑璿安 ／外電報導

日本搞笑女星渡邊直美Naomi Watanabe渾圓體態備受粉絲喜愛，身兼運動品牌Onitsuka Tiger鬼塚虎代言人的她，日前現身品牌東京2020春夏時裝秀場看秀，綁起俏皮雙馬尾搭配紫色透膚襪成為全場焦點。

渡邊直美身為日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）代言人，23日現身2020春夏時裝秀場，綁起鮮艷的雙馬尾造型，為了呼應亮紫髮色以及膝上透膚襪，擦上了同色眼影打造活潑感，當然也不忘記露出自信的招牌微笑，搭配俏皮眉上瀏海，整體造型超討喜。

▲渡邊直美。（圖／翻攝自渡邊直美IG）

▲渡邊直美。（圖／翻攝自渡邊直美IG）

▲渡邊直美搶先穿著秀上的DELEGATION CHUNK W鞋款。（圖／翻攝自渡邊直美IG、品牌提供）

焦點回到腳上，渡邊直美搶先穿著秀上的DELEGATION CHUNK W鞋款，厚實大底似日式木屐，結合經典MEXICO DELEGATION鞋面設計，簡約的黑白色系穿搭，亮紫色透膚襪讓整體造型更為鮮艷吸睛，瞬間成為全場焦點。

▲渡邊直美。（圖／翻攝自渡邊直美IG、品牌提供）

▲渡邊直美。（圖／翻攝自渡邊直美IG、品牌提供）

▲渡邊直美。（圖／翻攝自渡邊直美IG、品牌提供）

▲品牌2020春夏時裝以運動為設計靈感，馬術、帆船等運動注入服飾。（圖／翻攝自渡邊直美IG、品牌提供）

品牌這回的時裝秀選在東京新豐州室內概念跑步運動館舉行，秀場運用跑道和藍色光影打造成時尚場所，創意總監Andrea Pompilio以運動為設計靈感，2020春夏時裝推出受籃球衣的網眼材料啟發的坦克背心與上衣、寬版工裝牛仔褲源自攀岩、緊身賽車衣化為拼接多色的上衣、外套版型輪廓來自馬術、帆船運動啟發了透明材質的大衣、修身的雙色針織衫源於潛水裝，拳擊則賦予華麗的緞質女性晚禮服全新面貌。

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渡邊直美, Naomi Watanabe, Onitsuka Tiger, 鬼塚虎, 日本, 東京, 時裝周, 春夏, 2020ss, 男裝, 女裝
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