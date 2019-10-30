fb ig video ETtoday search mobile

台灣味「溫州大餛飩」帽T日本網友搶翻！背面黃色菜單想直接點菜

> >

編輯／Duke

日本服飾品牌百百種，強烈的設計風格也深深影響台灣的穿衣文化，其中，融合日常生活的設計，更成為主要的靈感來源。這回來自日本的Aevil Labels，就推出了一款相當道地的台灣味設計，因為Aevil Labels以知名連鎖店「溫州大餛飩」為主軸打造了一款超吸睛的帽T。

▲溫州大餛飩帽T。（圖／翻攝自Aevil Labels官網、IG@fujiwarahiroshi）

▲溫州大餛飩帽T。（圖／翻攝自Aevil Labels官網、IG@fujiwarahiroshi）

▲Aevil Labels以「溫州大餛飩」為主軸，打造了一款超吸睛的帽T。（圖／翻攝自Aevil Labels官網）

此次的「溫州大餛飩」主題帽T以淺灰色作為主調，其胸前用刺繡的方式讓「溫州大餛飩」、「蛋炒飯」的字樣更加顯眼，而背後的設計則是置入「溫州大餛飩」的經典黃色菜單，再拿支紅筆，就想直接劃單點菜了。

▲溫州大餛飩帽T。（圖／翻攝自Aevil Labels官網、IG@fujiwarahiroshi）▲溫州大餛飩帽T。（圖／翻攝自Aevil Labels官網、IG@fujiwarahiroshi）

▲溫州大餛飩帽T。（圖／翻攝自Aevil Labels官網、IG@fujiwarahiroshi）▲溫州大餛飩帽T。（圖／翻攝自Aevil Labels官網、IG@fujiwarahiroshi）

▲用刺繡的方式讓「溫州大餛飩」、「蛋炒飯」的字樣更加顯眼，背後置入「溫州大餛飩」的經典黃色菜單。（圖／翻攝自Aevil Labels官網）

這件由Aevil Labels推出的「溫州大餛飩」主題帽T，目前已經於官網迅速完售，不過，未來是否會進行補貨，還需等待日後官方的消息，喜歡的朋友近期可以多多關注Aevil Labels的官網喔！

此外，成功將日常生活用品塑造成潮流商品的藤原浩，日前讓主理的Fragment Design再度與星巴克進行聯名計畫，並帶來以「閃電」為主軸設計的紙杯與4種不同口味的即溶咖啡，目前已於全日本的星巴克與官網發售，有興趣的朋友，可能要請代購幫忙了。

▲溫州大餛飩帽T。（圖／翻攝自Aevil Labels官網、IG@fujiwarahiroshi）

▲溫州大餛飩帽T。（圖／翻攝自Aevil Labels官網、IG@fujiwarahiroshi）

▲Fragment Design攜手星巴克帶來紙杯與4種不同口味的即溶咖啡。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

AevilLabels, 溫州大餛飩, 蛋炒飯, 黃色菜單, 台灣味, 日本服飾, 穿衣文化, 藤原浩, FragmentDesign, 星巴克, 閃電
fashion.net

熱門文章

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

GUCCI小圓包變「後背」　為葛麗絲凱莉設計的花卉重回浪頭

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

聖誕倒數月曆超可愛好入手　歐舒丹7日版、Paul ＆ Joe萌貓出巡

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

鮮肉男星肖戰戴貓熊項鍊燦笑　迷妹融化「可以變成你胸前的Bo Bo嗎」？

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

達珂塔強生「超低胸中空裝」川字肌、馬甲線優雅見客

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

ØZI差點在韓國出道　坦言人生中最猶豫的抉擇

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

小s穿泰迪熊大衣「很久沒被熊抱」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

蕭敬騰穿5件冬裝挺UNIQLO　害羞招認會「偷看路上漂亮女孩」

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

地表最貴！345萬元的TIFFANY聖誕倒數月曆　到底藏了什麼

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

小黑金唇膏美到炸裂！2019香奈兒聖誕彩妝處處是巧思

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

影／Jo Malone「彩虹絲帶包裝」累慘人？店員示範：綁完超有成就感

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「超愛裝熟」星座Top 3 ！天秤牆頭草、雙子朋友數不完

網公認「超愛裝熟」星座Top 3 ！天秤牆頭草、雙子朋友數不完

肉肉女孩顯瘦穿搭4技巧絕對受用！利用裙裝避開誤區，告別梨形身材

肉肉女孩顯瘦穿搭4技巧絕對受用！利用裙裝避開誤區，告別梨形身材

劉嘉玲H＆M洋裝搭愛馬仕包像大媽　時尚資優生踢到鐵板

劉嘉玲H＆M洋裝搭愛馬仕包像大媽　時尚資優生踢到鐵板

在一起「最速配」4對星座！雙子＆水瓶相愛相殺、天蠍和雙魚意外互補 睡醒就滑手機可能毀了你的一天！想贏過別人就靠這4種方法避免分心　 年終推薦入手10款精品包送給自己　買到經典也走在時尚尖端 台灣味「溫州大餛飩」帽T日本網友搶翻！背面黃色菜單想直接點菜 海倫米蘭演什麼像什麼！《凱薩琳大帝》幕後服裝設計造型曝光 馬來西亞破天荒推出「巨型珍奶」！桶裝5公升、8倍容量喝到飽 2019秋冬流行髮色關鍵「絲絨霧感」！這2色免漂髮就能顯白又修小臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面