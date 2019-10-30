台灣味「溫州大餛飩」帽T日本網友搶翻！背面黃色菜單想直接點菜

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日本服飾品牌百百種，強烈的設計風格也深深影響台灣的穿衣文化，其中，融合日常生活的設計，更成為主要的靈感來源。這回來自日本的Aevil Labels，就推出了一款相當道地的台灣味設計，因為Aevil Labels以知名連鎖店「溫州大餛飩」為主軸打造了一款超吸睛的帽T。

▲Aevil Labels以「溫州大餛飩」為主軸，打造了一款超吸睛的帽T。（圖／翻攝自Aevil Labels官網）

此次的「溫州大餛飩」主題帽T以淺灰色作為主調，其胸前用刺繡的方式讓「溫州大餛飩」、「蛋炒飯」的字樣更加顯眼，而背後的設計則是置入「溫州大餛飩」的經典黃色菜單，再拿支紅筆，就想直接劃單點菜了。

▲用刺繡的方式讓「溫州大餛飩」、「蛋炒飯」的字樣更加顯眼，背後置入「溫州大餛飩」的經典黃色菜單。（圖／翻攝自Aevil Labels官網）

這件由Aevil Labels推出的「溫州大餛飩」主題帽T，目前已經於官網迅速完售，不過，未來是否會進行補貨，還需等待日後官方的消息，喜歡的朋友近期可以多多關注Aevil Labels的官網喔！

此外，成功將日常生活用品塑造成潮流商品的藤原浩，日前讓主理的Fragment Design再度與星巴克進行聯名計畫，並帶來以「閃電」為主軸設計的紙杯與4種不同口味的即溶咖啡，目前已於全日本的星巴克與官網發售，有興趣的朋友，可能要請代購幫忙了。

▲Fragment Design攜手星巴克帶來紙杯與4種不同口味的即溶咖啡。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

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