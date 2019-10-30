裘莉30秒妝髮變身最美「黑魔女」　年過40皮膚好到爆，靠自然保養七法則

讓影迷引頸期待的《黑魔女2》終於在10月16日上映！由安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）主演的黑魔女再度回歸，蒼白肌膚、綠色瞳孔、鮮紅雙唇讓人超著迷～除了電影《黑魔女》中令人無法抗拒的魅力外，各位粉絲最好奇的就是裘莉超完美的肌膚、身材，裘莉從小御用的皮膚科醫生Marcheline Bertrand表示：「裘莉從小就非常注重防曬、自然的美容護理，比起美容產品她更相信小黃瓜、蘆薈等天然保養品！」

從年輕開始保養

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie（@angelinajolieofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 27 日 上午 4:31 張貼

年過40的安潔莉娜裘莉自出道就實施自然保養，天生膚質好到驚人的她非常注重物理防曬、溫和清潔，另外她也會使用含有抗氧化、果酸的天然保養品！

簡化化妝步驟

安潔莉娜裘莉御用的皮膚科醫生Marcheline Bertrand表示：「工作以外的時間裘莉完全不會帶妝，這也是她養成好皮膚的方法之一」除此之外，裘莉的化妝師在梳妝時也會簡化彩妝步驟，以自然的肌膚質感為主。

自然護膚療法

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie（@angelinajolieofficial）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 12 日 上午 10:36 張貼

不用花大錢就可以完美複製裘莉的保養步驟～比起美容保養品，裘莉更相信自然療法對皮膚是最好的。市面上的保濕產品琳瑯滿目，但裘莉的選擇永遠是小黃瓜、橄欖油、蘆薈等天然保養！

天然穀物、堅果狂粉

除了天然保養方法，裘莉對飲食方面也是自然派的狂粉，她分享：「我非常喜歡吃天然穀物、堅果，其他保健食品的功效遠不及這些食物帶給我的營養，穀物、堅果讓我的皮膚更加有光澤！」

蒸煮蔬菜、新鮮水果、豆漿

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie（@angelinajolieofficial）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 14 日 上午 6:18 張貼

為了保持完美身材，裘莉會攝取大量的新鮮水果，以及蒸煮的蔬菜。除了戒掉垃圾食物以外，她也會以無糖豆漿代替含有雌激素的牛奶。

跑步機上進行HIIT

裘莉的健身教練Gunnar Peterson會讓她在跑步機上進行30分鐘以上的有氧運動～30分鐘內裘莉會循環跑1分鐘，休息30秒的HIIT，在跑步的1分鐘內，教練Peterson會變換不同的坡度、速度、斜率，這樣的間歇運動會消耗大量的脂肪、熱量。

變換多元運動器材

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie（@angelinajolieofficial）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 5 日 下午 12:54 張貼

教練Gunnar Peterson發現裘莉對一項運動器材感到疲乏時，就會讓她做別的訓練。教練Peterson表示：「比起在同一台器材訓練45分鐘，在3樣不同的器材運動15分鐘會更有用，同時也能保持對運動的新鮮感」

黑魔女

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Jolie（@angelinajolieofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 11 日 上午 6:33 張貼

黑魔女的無瑕肌膚、綠色瞳孔、鮮紅雙唇讓人印象超深刻，雖然是反派角色還是擄獲粉絲的芳心～

黑魔女御用紅唇





沒錯，黑魔女在劇中所使用的絕美氣勢紅唇，M.A.C的霧幻性感唇膏上#RUSSIAN RED，血統純正的藍調正紅色，不只皮膚，連牙齒都特別顯白，笑容瞬間變得自信富光采。擦這支走在街上都跟走紅毯一樣，氣勢逼人！

萬聖節 黑魔女裝扮





裘莉的黑魔女裝扮重點是「顴骨」，她在下方影片中運用的是膚膠去創造凸出的顴骨，一般來說若沒有膚膠，可刷上強烈的深淺修容色去打造。

黑魔女變身過程

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 CHRISTY DENG PHOTO／INSTAGRAM@DISNEYSTUDIOS 、@ANGELINAJOLIEOFFICIAL、ELLE

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