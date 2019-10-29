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「翹臀珍」像床單出門　美魔女藏好身材失利

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▲▼ 珍妮佛羅培茲 海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲珍妮佛羅培茲穿Reem Acra 2020春夏系列黄色禮服，把好身材都藏起來了。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

50歲的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），擁有前凸後翹的傲人身材眾所皆知，她也從不吝惜展現美好體態，但日前參加美國演藝學院頒發被視為終身成就獎的奧斯卡榮譽獎項主席獎（Governors Awards），穿紐約設計師品牌Reem Acra金黃色禮服，完全掩蓋她的優勢，被網友說像「裹床單」、「剛洗完澡包浴巾出門」，美魔女慘遭滑鐵盧。

▲▼ 珍妮佛羅培茲 海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲珍妮佛羅培茲轉過身露美背。（圖／翻攝Reem Acra IG）

這款Reem Acra 2020春夏系列禮服為硬挺的緞面材質，採微傘狀的剪裁，身材已經夠精實的珍妮佛羅培茲，仍無法成功駕馭，比較適合明星孕媽咪穿。但她仍靠一身「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）的閃亮珠寶，維持住巨星氣勢。

▲▼ 珍妮佛羅培茲 海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓綺隱Secret Combination系列鑽石耳環。

熱愛圈式耳環的珍妮佛羅培茲，當天佩戴海瑞溫斯頓Secret Combination綺隱系列鑲嵌18.3克拉鑽石耳環，搭配同系列鑽石項鍊，戒指則選戴Pirouette圓舞曲戒、 Sparkling Cluster絢漪錦簇戒以及River系列鑽戒等3款，點綴得恰到好處。

▲▼ 珍妮佛羅培茲 海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Secret Combination鑽石項鍊。

關鍵字：

珍妮佛羅培茲, Jennifer Lopez, 翹臀珍, 海瑞溫斯頓, Harry Winston
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