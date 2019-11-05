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男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

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▲兩性,男人,男女,工具人,交往,暖男,追求,友誼。（圖／翻攝自pixabay）

▲男性心中5種大地雷女性是哪幾種呢？（圖／翻攝PAKUTASO、pixabay，以下同）

編輯／借借

有些女孩就是無法理解，為什麼談戀愛或遇到適合的人這麼困難，其實男生女生的思維真的大不同，光看他們如何看待綠茶婊，就知道想法真的差很大，在男生的眼中有5大地雷女，多數的男性只要看到這類犯大忌，真的發展機率就會變成0，想談戀愛請避開地雷區！

散漫不衛生
很多女生出門光鮮亮麗，但家裡或自己的臥室就像炸彈炸過一樣，其實雜亂算是還可以忍受，不衛生真的很多男生都免談！而且還有一些男的自己衛生習慣也沒多好，還是會避開這種女生，記得房間不要「養昆蟲」，有空也多整理一下吧。

依賴過度
恨不得24小時都想要膩在一起的女生，在熱戀期對方還會順著你一下，久而久之一直都黏TT，男生很容易覺得「妳都沒有其他事情好做嗎？」，小女人撒嬌時固然討人喜歡，撒嬌太多次就會無感，去培養多點自己的興趣吧。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

盛氣凌人
這種好聽一點是獨立過頭，說直白一點就是很兇，其實男女兩方都是要互相尊重的，不合妳意可以直接在他朋友面前對他翻臉，說真的旁人只會覺得男方很可憐，妳一點好處都討不到，還破壞了自己形象，適時地留點面子不會讓妳少塊肉。

▲▼女孩,兩性,感情。（圖／翻攝PAKUTASO）

重視物質生活
只想一天到晚要對方帶你去歐洲旅遊、節日時買名牌，或是到高級餐廳吃飯，卻對金錢觀毫無概念的女人，也是很多男生的地雷，即便是有實力的男方，也不一定會買這種女性的帳，而且常會被冠上「只想花錢沒有內涵」的標籤，想過好日子沒有錯，先學學如何管理金錢吧。

▲兩性,愛情,情侶。（圖／翻攝PAKUTASO）

囉唆愛唸
任何小事都要唸上幾句，也是男生非常害怕的類型，有時只是想圖個清閒，卻被一直狂唸不止，很容易被逼到不行開始吵架，所以男女雙方有時爭吵都是因為一些小事，吵著吵著就把感情都吵淡了。

▲兩性,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

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