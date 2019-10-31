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又到了短靴的季節！歐美女星示範顯腿長搭配，照著穿很時髦

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天氣漸漸轉涼，除了衣櫃裡衣服要更新，鞋櫃也應該跟著一起換季！終於正式到了可以穿短靴的季節，不管是平底靴、軍靴、帥氣高跟靴，一雙短靴就能幫你變化各種造型，成為許多女孩們鞋櫃裡的必備單品，不過短靴怎麼穿搭才好看、又要怎樣才能避免顯得腿短呢？今天ELLE穿搭筆記就要帶大家來看看Gigi Hadid、Bella Hadid、Emma Roberts等歐美女星和名模的短私服穿搭，一起從她們的造型學習時髦的短靴穿搭術吧！

Gigi Hadid

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

總是攻佔各大穿搭筆記版面的超模Gigi Hadid，時尚的穿搭品味向來是大家的的參考指標，而她的各種短靴造型更是值得筆記！以白色帽T與Burberry運動風長褲搭配深受大家喜愛的Dr. Martens馬汀鞋的八孔短靴，展現偏中性的隨性風格。

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

除了輕鬆的運動風格適合穿馬汀短靴，微正式的西裝外套與馬汀鞋搭起來也一點都不違和！可正式也可休閒，今年秋冬真的很可以來一雙百搭軍風黑短靴。

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

Gigi Hadid穿著顯腰身的丹寧外套與仿舊刷色的丹寧長褲，用低調的暗色系牛仔風格顯現超亮眼的紅色短靴，讓靴子成為穿搭最主要的焦點，再另外搭配同色系的手拿包，超時髦！想嘗試亮色系短靴的女孩快學起。

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

換上酒紅色壓紋短靴的Gigi Hadid似乎顯得更帥氣了！以復古的皮革拼接外套搭配丹寧長褲，從頭到腳都超有氣勢。

Bella Hadid

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

除了Gigi Hadid，妹妹Bella Hadid也是馬汀短靴愛好者，以超辣的短版上衣配卡其套裝，似乎也頗有工裝風格。

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

給人女孩氣息的粉紫色也能跟軍靴混搭！？唯美又柔和的色調總是給人一種充滿仙氣的感覺，但Bella Hadid身上的這件西裝外套有著硬朗的墊肩設計，翻領的部分又很俐落，整件外套都會感十、給人一種幹練的感覺，所以搭配起男孩子氣的黑色軍靴，其實也頗適合。最後配上棒球帽和牛仔褲，更有街頭混搭個性。

Kaia Gerber

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

星二代超模Kaia Gerber以浪漫的碎花洋裝搭配簡約的黑色短靴，看似衝突的兩個單品搭起來其實也很合適，而且看起來更有個性！

Kate Bosworth

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

楓葉紅的穿搭就是秋冬必備！知名女演員Kate Bosworth穿著唯美的橘紅色印花洋裝，搭配很帶有襪靴設計感的Chloe 楓葉紅粗跟靴，用同色系配件混搭呼應整體造型，亮眼色調走在街上不多看一眼也難！

Irina Shayk

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

俄羅斯超模 Irina Shayk穿著紅底白點的短洋裝，搭一件偏中性的黑色夾克與厚底黑色短靴，帥氣又帶點可愛。另外害怕穿洋裝或短裙容易走光的女孩們，也可以像 Irina Shayk在裙子裡面搭一件現在超流行的單車褲，褲子平時可以單穿，穿洋裝或裙子時又可以拿出來搭配，超實穿！

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

秋冬想不到穿搭靈感的話，就像Irina Shayk這樣以毛衣配短裙跟短靴吧！梨形身材或是只胖大腿上半部的女孩們，可以選擇A字裙來修飾身材，同時也讓腰身顯現出來。

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

Irina Shayk身上穿的一樣是有著墊肩設計的西裝外套，與短靴同是低調的黑色，比起剛剛的薰衣草紫西裝外套多了點成熟的感覺，搭配短褲讓修長的腿型顯現出來，也能小露性感！

Elsa Hosk

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

維密超模Elsa Hosk以牛仔短洋裝搭配黑色短靴，身材比例看起來超好！外面再搭配一件故意穿不好的皮外套，性感又有個性！

Elizabeth Olsen

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

身材超好又穿搭有品味的「緋紅女巫」 Elizabeth Olsen，私服也是是許多都會女生的穿搭靈感，以西裝外套搭配紅棕色的貼身皮褲，再來一雙黑色尖頭短靴，用簡單又仲性的配色，穿出秋冬季節的帥氣感！

Emma Roberts

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

Emma Roberts穿著與針織外套同色系的土黃色尖頭短靴，尖頭的部分有修身的效果，讓腿顯得比較長、比較細，這時候再搭件高腰短褲，就會讓妳胸部以下都是腿！

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

如果妳很愛尖頭短靴修身的特點，那麼超顯瘦的黑色尖頭短靴妳一定會更愛！Emma Roberts以休閒的T-shirt配丹寧長褲現身街頭，腳上的黑色尖頭短靴不僅修身，也讓休閒的穿搭不會過於隨性。

Diane Kruger

▲短靴 。（圖／ELLE提供）

同樣也是時尚資優生的 Diane Kruger的短靴造型帶點復古嬉皮感，女性化的長袖印花襯衫，搭配中性的格紋背心套裝，將剛柔比例拿捏得剛剛好，還有秋冬感十足的紅棕色短靴，俏皮又甜美。

TEXT／BY AFRA DING 與 KARLIE SU　PHOTO／達志影像

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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【穿搭筆記】黑色短靴怎麼穿都不出錯！揭露歐美超模、女星為私服的小黑靴品牌與穿搭秘訣

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