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向女友求婚也不能摺到！AJ1鞋頭該不該有「摺痕」引鞋迷論戰

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編輯／Duke

限量總是殘酷的，每當經典鞋款發售後，便有許多鞋迷沒能原價入手，只能省吃儉用購買炒價，因此對於球鞋的保養都有自己的一套準則，畢竟以原價數倍的金額購買，一定要特別照顧。其中，Air Jordan 1可說是相當難照顧的一雙鞋，因為該鞋款只要穿過一次便容易產生摺痕，因此Air Jordan 1的摺痕也引發了鞋迷的論戰。

▲AJ1摺痕。（圖／翻攝自IG@nicekicks、Flight Club、網友提供）

▲Air Jordan 1鞋頭的摺痕引發鞋迷的論戰。（圖／網友提供）

先前美國知名鞋店Nice Kicks於官方IG上發布了一則貼文，內容為一名腳踩限量Air Jordan 1「Chicago」的男子，以不會摺到鞋子的姿勢向女友求婚，而Nice Kicks於貼文中表示「Don’t crease（不要摺到）」，而此舉也引發大量的討論，其中一派認為不要摺到比較好，另一派則是覺得有皺摺的Air Jordan 1才帥，但不論各位支持哪一派，鞋子的最大用途就是要拿來穿，若不想出現摺痕的話，放在防潮箱裡收藏，似乎也是不錯的選擇喔！

▲AJ1摺痕。（圖／翻攝自IG@nicekicks、Flight Club、網友提供）

▲極為限量的Air Jordan 1「Chicago」。（圖／翻攝自Flight Club）

▲AJ1摺痕。（圖／翻攝自IG@nicekicks、Flight Club、網友提供）

▲Nice Kicks於貼文中表示「Don’t crease」，此舉也引發大量的討論。（圖／翻攝自IG@nicekicks）

此外，球鞋的保養方式百百種，但要讓鞋頭的皺摺消失，似乎是一件相當困難的事情，不過，最近國外的網友透露，只要簡單的「3招」就能立刻讓擾人的皺摺消失，而各位只要照著下面的步驟即可。

首先，需要準備大量的報紙，並塞到鞋面撐開後，再準備一盆熱水與毛巾，然後將毛巾弄濕，擰乾後覆蓋於鞋頭上，最後使用加熱的熨斗來回燙上幾次，便能將皺摺消除，其中，各位需注意同個地方不能停留太久，不然鞋面的材質會受傷喔！

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關鍵字：

AirJordan1, 摺痕, 論戰, 球鞋, 保養, NiceKicks, 美國
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