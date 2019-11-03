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「連垃圾都扔不了的人，在垃圾眼裡也是垃圾」　日本神劇《四重奏》經典對白　

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▲日劇,四重奏。（圖／翻攝日本TBS電視台官網）

▲日劇《四重奏》近期在Wakuwaku Japan頻道重播。（圖／翻攝日本TBS電視台官網，以下同）

編輯／借借

2017年在日本上檔的日劇《四重奏》，同年在台灣公視3台也有播出，延續著默默上映、看過的人卻好評不斷的模式，近期Wakuwaku Japan再重新以《美麗的謊音四重奏》為名稱重播，4人有意無意的相遇，背後各有原因的組成業餘樂團，在最平凡的台詞中探討愛戀、婚姻與現實，人心確實很複雜，但開始的信念卻很單純。

▲日劇,四重奏。（圖／翻攝日本TBS電視台官網）

「人生有三種坡道，一個是上坡道，一個是下坡道。最後一個是沒想到。」

「我愛她啊，但不喜歡她。」

▲日劇,四重奏。（圖／翻攝日本TBS電視台官網）

「二十歲說追逐夢想，是件令人羨慕的事，三十歲還滿口夢想，覺得有些難為情。」

「所謂的夫妻，就是可以分開的家人。」

▲日劇,四重奏。（圖／翻攝日本TBS電視台官網）

「能一邊吃飯一邊哭泣的人，一定可以活得下去的。」

「把孩子當作來維繫家庭的理由，夫妻之間就真的完了。」

▲日劇,四重奏。（圖／翻攝日本TBS電視台官網）

「夢想會讓二十歲的男生更有魅力，但三十歲的男生只有夢想，只會變得更暗淡」

「心懷大志的三流，就是四流了。」

▲日劇,四重奏。（圖／翻攝日本TBS電視台官網）

「比悲傷更悲傷的，是空歡喜。」

「對方用疑問句回答疑問句的話，通常就是說中了」

▲日劇,四重奏。（圖／翻攝日本TBS電視台官網）

「連垃圾都扔不了的人，在垃圾眼裡也是垃圾。」

「嘴上說著對方離不開我的，事實上是自己無法離開對方」

▲日劇,四重奏。（圖／翻攝日本TBS電視台官網）

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關鍵字：

日劇, 四重奏, 對白, 金句
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