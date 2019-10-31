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胸前超大「自由女神」！SupremeＸThe North Face秋冬外套　根本是紐約觀光照

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編輯／Duke

隨著Supreme舊金山分店的風光開幕，接踵而來的是Supreme X The North Face 2019秋冬聯名系列。而該系列共帶來Baltoro羽絨外套、登山外套、帽T、T-Shirt以及防水背包，設計運用自由女神像以象徵自由的美國精神，怎麼也像是「紐約到此一遊」觀光照直接印在胸前。

▲Supreme X The North Face 2019秋冬聯名系列。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲Supreme X The North Face 2019秋冬聯名系列，運用自由女神像以象徵自由的美國精神。（圖／翻攝自Supreme官網）

此次的秋冬聯名系列，分別以黃、紅、黑3色作為主調，而自由女神像則為該系列最具特色的設計。其中，Baltoro羽絨外套具有700 Fill Down的填充羽絨，登山外套與防水背包，分別以防水面料與210D防撕裂尼龍材質製成，而帽T和T-Shirt則採用棉料打造。

▲Supreme X The North Face 2019秋冬聯名系列。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲具有700 Fill Down的填充羽絨。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲Supreme X The North Face 2019秋冬聯名系列。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲Supreme X The North Face 2019秋冬聯名系列。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲登山外套與防水背包，分別以防水面料與210D防撕裂尼龍材質製成。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲Supreme X The North Face 2019秋冬聯名系列。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲Supreme X The North Face 2019秋冬聯名系列。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲Supreme X The North Face 2019秋冬聯名系列。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲Supreme X The North Face 2019秋冬聯名系列。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲採用棉料搭配雙方Logo打造。（圖／翻攝自Supreme官網）

Supreme X The North Face 2019秋冬聯名系列，將於10／31在紐約、布魯克林、洛杉磯、舊金山、倫敦、巴黎以及官網發售，隨後則於11／2正式登陸日本各大門市，想購入此次聯名系列的朋友，可要做好排隊的心理準備囉！

此外，英國潮牌Palace，日前於秋冬系列發售後的第三周中，突襲公布將在上海開設Pop-Up期間限定店的消息，讓許多人感到吃驚，因為除了倫敦、紐約以及洛杉磯以外，全亞洲僅有東京設有分店，而此次決定前往上海，似乎是對廣大的市場充滿興趣。目前官方尚未公布日期與店點位置，因此有興趣的朋友，近期可以關注Palace的IG帳號以獲取相關資訊喔！

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關鍵字：

Supreme, 舊金山, TheNorthFace, 羽絨外套, 登山外套, 自由女神像, 美國, Palace, 上海Pop-Up, 期間限定店
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