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迪麗熱巴PO「亂髮蕭婆」照顏值超驚人　網誇：連風都眷戀的美

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▲▼ 。（圖／翻攝嘉行迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴顏值高，被風吹成「蕭婆」照樣美。（圖／翻攝嘉行迪麗熱巴工作室微博）

編輯／Rose

大陸人氣女星迪麗熱巴近日跟著節目團隊到希臘錄影，擁有一張維吾爾族深邃標緻臉孔的她，穿著輕鬆，在藍天與大海的陪襯之下，畫面更顯得格外美麗。最誇張的是，她勇敢PO出被海風吹得一頭亂髮的照片，卻依舊美到不行，讓網友狂喊「連風都眷戀的美女」，不知有多少女性想對天大喊不公平呢？

▲▼ 。（圖／翻攝嘉行迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴在髮型上幾乎沒做定型處理，風一吹，整頭長髮都飄揚。（圖／翻攝嘉行迪麗熱巴工作室微博）

雖然是到當地工作，當迪麗熱巴的造型很明顯走隨興路線，從髮型就能看得出來，零髮膠的長髮，難怪風一吹，就變成「蕭婆」，但得天獨厚的深邃五官，讓正從她從髮絲間看向鏡頭的狀態，依然美的不要不要，巨星顏值相當驚人。

▲▼ 。（圖／翻攝嘉行迪麗熱巴工作室微博）

▲▼ 。（圖／翻攝嘉行迪麗熱巴工作室微博）

▲敢放那麼多張蕭婆照，應該也只有迪麗熱巴了。（圖／翻攝嘉行迪麗熱巴工作室微博）

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要說迪麗熱巴在希臘海邊的穿著有多輕鬆呢？她只穿白T配牛仔短裙就上陣，就像時下少女的穿著，MOSCHINO的漫畫風格T-Shirt為這身簡單穿搭完美畫龍點睛，抽鬚風格的牛仔裙，則為造型增添多一點的獨特細節，整身造型簡單之中仍保有獨特細節。

▲▼ 。（圖／翻攝嘉行迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴希臘造型穿的很簡約，宛如少女一般。（圖／翻攝嘉行迪麗熱巴工作室微博）

關鍵字：

迪麗熱巴, MOSCHINO, 時尚穿搭
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