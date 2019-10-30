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東京時裝周／古又文傳達雌雄同體搖滾魂　再現「皇后合唱團」傳奇主唱經典百褶衫

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▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供） ▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供）

▲古又文同名品牌Johan Ku再度回到東京時裝周舞台，發表2020春夏系列。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

台灣設計師古又文帶著同名品牌Johan Ku，再度回到東京時裝周發表新作，熱愛電影的他，最新一季2020春夏系列男女裝以《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）為靈感，該片講述的是英國皇后合唱團（Queen）主唱佛萊迪（Freddie Mercury）的傳奇搖滾人生。

▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供） ▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供）

▲古又文以皇后合唱團傳奇主唱佛萊迪為靈感設計新系列。（圖／品牌提供）

佛萊迪大膽的雌雄同體形象與穿衣風格，與近年來古又文想傳達兩性平等的概念相當合拍，2020春夏設計依舊保有濃濃「中性色彩」，既是女裝也是男裝，舉例來說皮革外套或是印花夾克，將雙袖的拉鍊拉開，就能展現女人嫵媚性感的模樣，但將拉鍊拉上又相當帥氣。

▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供） ▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供）

▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供） ▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供）

▲袖子上的拉鍊元素，是造就該系列「雌雄同體」、「中性風格」的重要細節。（圖／品牌提供）

在東京發表新作，古又文系列中也有個小巧合，透過細節重現佛萊迪於1975年在日本武道館演出時，穿著一件白色壓褶表演服裝，那一幕至今仍是時尚迷心中的經典畫面，也催生了本季古又文首度嘗試壓褶布料。經典的白色壓褶上衣、印花襯衫與不規則剪裁的裙襬，通通都有壓褶處理，透過這種細節，讓簡單的輪廓更具特色，層次也更豐富。

▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供）

▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供）

▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供）

▲壓褶是佛萊迪經典表演造型的重要服裝。（圖／品牌提供）

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古又文並從皇后合唱團的搖滾樂風得到靈感，融合復古錄音帶、耳機、麥克風等，營造出紙醉金迷的金屬搖滾圖騰，並融入服裝印花與內裡襯布之上，讓簡單俐落的線條，更具戲劇性。

▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供）

▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供）

▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供） ▲▼東京時裝周／古又文 2020春夏系列。（圖／Johan Ku提供）

▲古又文以搖滾的音樂風格為靈感，創作出華麗、紙醉金迷風格的圖騰。（圖／品牌提供）

關鍵字：

古又文, Johan Ku, 東京時裝周, SS20, 男裝, 女裝, 台灣設計師, 波希米亞狂想曲, Bohemian Rhapsody, 皇后合唱團, Queen, 佛萊迪, Freddie Mercury
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