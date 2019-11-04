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新木優子「美少女戰士」雙馬尾　真人版少女漫畫人物甜過頭

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▲▼ 。（圖／翻攝新木優子IG）

▲新木優子年僅25歲，但已是日本演藝圈冉冉升起的新星。（圖／翻攝新木優子IG）

記者張妤瑄／台北報導

2019年是日本女星新木優子星運直升的一年，先前與山下智久、新垣結衣、戶田惠梨香等人合作《空中急診英雄》第三季，該劇更延伸至電影版，讓在劇中飾演實習生角色的她備受關注，近日更在新劇《前男友狂》挑大樑，可見未來後勢可期。

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▲新木優子從雜誌模特兒出身，風格清新。（圖／翻攝新木優子IG）

新木優子近來與法國精品迪奧（DIOR）關係超好，更受邀到巴黎看秀，雖然成了精品關注的新生代女星，但私底下的她穿著依然偏向森林系少女，最近更PO出前所未見的「美少女戰士」雙馬尾，超卡哇伊的甜美模樣，有讓人看了秒融化的功力。

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▲新木優子近日PO出難得一見的「美戰髮型」，模樣超級甜。（圖／翻攝新木優子IG）

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新木優子私服穿著時常簡約，這回PO出真人美戰造型，應是工作照，只見她穿著桃紅色洋裝，甜度更加升級。但將目光焦點轉向她的私服，常常是白T、牛仔褲、寬鬆的洋裝，自然系美少女的模樣，讓25歲的她看起來根本還像女高生，青春洋溢，而她也善用髮型創造青春感，常見的有丸子頭，或是迷你丸子頭，藉此營造俏麗氣息。

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▲新木優子私服常靠丸子頭或是超級迷你丸子頭營造俏麗感。（圖／翻攝新木優子IG）

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關鍵字：

新木優子, 空中急診英雄, 前男友狂, 時尚穿搭, 迪奧, DIOR, 髮型, 美少女戰士
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