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鞋子走一走就掉？　幫腳後跟「戴耳環」輕鬆解決

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▲▼ 。（圖／翻攝felissimo官網、粉絲專頁）

▲鞋子一直掉？妳應該沒想過加上這對「小耳環」差很多！（圖／翻攝felissimo官網）

編輯／Rose

身為女性一定有過買了新鞋回家，直到真正穿出門時才發現，鞋子不停掉的經驗。或許是鞋子的材質越穿越鬆，也或許是按照尺寸買網拍回家才發現，不管是什麼理由，此時只覺得叫天天不應、叫地地不靈，買了雷貨的痛苦只有自己知道。

日本雜貨品牌Felissimo最近推出一款「腳後跟墊」，除了能針對鞋子稍大不合腳的狀況做緊急應變，讓妳走起路來不再「掉不停」，還能透過有如「小枕頭」的澎鬆軟墊，舒緩阿基里斯腱與鞋子磨合處的不適。

▲▼ 。（圖／翻攝felissimo官網、粉絲專頁）

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▲Felissimo推出腳後跟墊，讓女性放入鞋中除了能舒緩阿基里斯腱與鞋子的摩擦程度外，還能讓不停掉的鞋子更合腳。（圖／翻攝粉絲專頁、felissimo官網）

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但它跟市面上止滑後跟墊差別最大的是「墜飾」，日本人再度發揮過人創意，在後跟處加上小裝飾，遠看有如在腳後跟掛上一對「耳環」，漂亮的模樣讓鞋子又有嶄新的面貌。腳後跟上的「耳環」採用鈕釦設計，可釦可不釦，需要更正經一點的時候就拿掉，那這對後跟墊就是單純的後跟墊，輕鬆為後跟減壓。

▲▼ 。（圖／翻攝felissimo官網、粉絲專頁）

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▲「小耳環」是透過鈕釦扣上的。（圖／翻攝felissimo官網）

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