Dior聖誕彩妝必買3重點　煙火雕紋眼影、奶茶裸色金粉唇膏激美

▲Dior今年聖誕彩妝以「煙火」作為靈感，唇膏珠寶盒、眼影盤上都有煙花圖紋裝飾。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

聖誕限定彩妝一波波，終於等到Dior迪奧現身！今年Dior的聖誕彩以歡慶美好時刻的燦爛煙火，以及絢麗煙花的盛放瞬間為靈感，打造繽紛明亮的「HAPPY2020 花火限量版系列」，浮雕著煙火圖紋的經典五色眼影和撒上金粉的金燦唇膏全都美到不行，還有每年必收藏的藍星唇膏珠寶盒也不容錯過。

▲Dior 藍星唇膏珠寶盒HAPPY2020花火限量版，NT$6,200。（圖／記者張毓容攝）



1.每年必收的藍星唇膏珠寶盒



每年聖誕節時才會限定推出「藍星唇膏珠寶盒」被迪奧粉絲視為收藏清單的頭號目標！猶如精緻手拿包的唇膏珠寶盒裡有一支管身鑲嵌著花火點綴藤格環狀裝飾的「HAPPY2020花火限量版」藍星唇膏#999，並搭配另外5色可替換的藍星唇膏芯心，盒蓋上也有著猶如煙火綻放的金燦珠飾，從裡到外完美展現絢麗又細緻的聖誕氛圍。

內含6支藍星唇膏色號分別為經典#999緞光正紅、亮桃粉色#028桃氣玫瑰、#080魅紅笑靨、#520好心情、#666溫柔之吻，和摩登紅絲絨#999（Matte）柔霧正紅，有柔霧、緞光兩種質地可隨心混搭，且今年還特別附贈「Joy by Dior香氛精巧版5ml」，唇色、香氣買一組就搞定。

▲Dior 經典五色眼影 HAPPY2020 花火限量版，NT$2,550。（圖／記者張毓容攝）



2.絕美煙火雕紋眼影盤



除了每年必關注的唇膏珠寶盒外，今年聖誕彩妝也是激美無極限。像是Dior最經典的五色眼影，融入花火和迎接2020的節慶感，打造2款閃耀亮眼的對比色，其中「#007絢麗煙花」配色猶如煙花般璀璨，「#017靜謐星光」則是人人都能駕馭的優雅燦金色系，且眼影上更浮雕著煙火壓紋和HAPPY、2020等字樣，美得很可以，顏值控必收！

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▲Dior 金燦粉霧絲絨脣膏，NT$1,400。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）



3.撒上金粉的絲絨脣膏



身為Dior最霧感唇膏的「金燦粉霧絲絨脣膏」，光是奢華金緻的外殼就很有節慶氛圍，而今年的聖誕限定更在唇膏外層撒上一層閃閃發光的金粉，霧面滑順的質地依舊，但抹上唇又多了一點隱隱約約細緻光輝，優雅又華麗，尤其「#068 Charm」的溫柔奶茶裸色，百搭又能襯出好氣色。

▲Dior 誘光眼影露 HAPPY2020 花火限量版，6ml，NT$1,250；金燦指甲油，12ml，NT$980。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



除了以上3個必鎖定的重點單品，今年的聖誕彩妝系列另外還有揉入繽紛色彩及光澤粒子的限定4色誘光眼影露、光滑如鏡面質地的限定4色金燦指甲油，每一色都是能讓節慶妝容更畫龍點睛的亮麗色彩。

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