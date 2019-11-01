從4大發胖前兆避免肥肉堆積　壓力大、越來越嗜睡都要小心

編輯／Amamda 圖／翻攝Unsplash、IG@midoricoo

很多事物的發生都有前兆可循，但原來發胖也是有徵兆可察覺的？！抑制肥胖的關鍵就在於及早發現並儘早扼殺，不想變胖了再來辛苦減肥，快來檢查一下以下這4個「發胖前兆」，看看自己是否正走在發胖的路上？

1.越來越嗜睡

曾有國外研究發現，長期睡眠不足容易發胖，但睡眠過多也會容易變胖，而睡眠時間在7到8小時的女性最不易發胖，所以睡眠時間不僅要充足，還要抓得剛剛好。如果養成貪睡習慣，很容易導致身體贅肉增多。

2.壓力變大，無法紓解



壓力大會導致壓力賀爾蒙（腎上腺皮質素）增多，使食慾大增，讓人想尋求食物的慰藉，且壓力賀爾蒙會影響脂肪代謝，分解後的脂質會重新分布在腹部、臀部等容易囤積脂肪處，長期下來會造局部肥胖、身材變形的情況。所以要適時放鬆身心，找到自己適合的舒壓方式，保持心情愉快。

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3.越來越懶，不愛運動



運動有益身體健康，能促進代謝循環、幫助排毒，還能消耗熱量，對瘦身很有幫助。不愛運動，或是能坐就不站，一小段路也要搭車不走路等日常活動都要偷懶的人，身體代謝速度會越來越慢，導致明明和以前吃一樣份量，卻會開始發胖，贅肉也會開始堆積在腹部、屁股上，越來越胖。

4.身體過度勞累



過於疲勞時會影響到身體激素的分泌狀況，甚至會導致血糖升高，使得更多的脂肪堆積在身體中；且身體疲倦時，也會讓人提不起勁運動、好好控制飲食，長期下來就會陷入越來越不想運動、飲食作息混亂和尋求高熱量食物慰藉等惡性循環。

合理安排個人時間，該學習或工作的時候要專心執行，提高效率；該休息放鬆的時候就該好好休息，盡量不要熬夜，使身體過度疲勞。

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